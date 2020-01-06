Mehmet Akif İnan mezarı başında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmet Akif İnan mezarı başında anıldı - Son Dakika

Mehmet Akif İnan mezarı başında anıldı

7 saat önce

Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan, ölümünün 20'nci yılında Şanlıurfa'daki mezarı başında anıldı.

Mehmet Akif İnan mezarı başında anıldı, System.String[]

Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan, ölümünün 20'nci yılında Şanlıurfa'daki mezarı başında anıldı.


Harran Kapı Mezarlığı'ndaki anma programında Mehmet Akif İnan'ın yakınları ve arkadaşları birer konuşma yaptı. Konuşmalarda İnan'ın hayatından örnekler verilerek, Şanlıurfa ve Türkiye'nin yetiştirdiği önemli fikir adamlarından biri olduğu vurgulandı. Yapılan konuşmaların ardından dualar edilip Kuran'ı Kerim okundu.


Anma programına AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Memur-Sen Şanlıurfa İl Temsilcisi İbrahim Coşkun, Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Ali Deniz, Mehmet Akif İnan'ın yakınları, arkadaşları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çevre illerden gelen Memur-Sen temsilci ve üyeleri ile merkez ve ilçe belediye temsilcileri katıldı.


2000 yılında Şanlıurfa'da vefat eden Mehmet Akif İnan için bugün Balıklıgöl'deki Dergah Camisi'nde mevlit okutulacak. Akşam ise Şair Nabi Kültür Merkezinde Mehmet Akif İnan ve Şiirleri adlı bir program düzenlenecek. - ŞANLIURFA

Mehmet Akif İnan, Memur Sen, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:58 Kaynak: İHA
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