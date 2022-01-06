"Mehmet Akif İnan Ödülleri" sahiplerini buldu - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kimsenin kılık kıyafetine, düşüncesine, yaşam tarzına karışılmadığı ve bunun anayasal teminat altına alındığı yeni ve sivil bir anayasaya Türkiye'nin acilen ihtiyacı vardır." dedi.

Mehmet Akif İnan Vakfı ile Memur-Sen tarafından, Memur-Sen'in kurucusu, eğitimci, şair ve yazar Mehmet Akif İnan'ın 22'nci ölüm yılı dolayısıyla konfederasyonun genel merkezinde 3'üncü Mehmet Akif İnan Ödül Töreni düzenlendi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katıldığı program, Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen'in, Kur'an-ı Kerim tilaveti okumasıyla başladı.

Programda konuşma yapan Gül, rahmetli Mehmet Akif İnan'ın entelektüel duruşu ve fikri zenginliğiyle bu medeniyete çok önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.

İnan'ın adil bir dünyanın gerçekleşmesi, yeniden büyük Türkiye'nin oluşması için gece gündüz çalıştığını belirten Gül, İnan'ın sendikal, emek, hak ve adalet mücadelesinde bayrağı yukarılara taşıyan bir dava insanı olduğunu dile getirdi.

"Yeni ve sivil bir anayasa milletimizin önünde duran bir ödevdir"

Gül, Türkiye'de geçmişte insanların ötekileştirildiğine işaret ederek bugün ise herkesin insan olduğu için kıymetli görüldüğünü ifade etti.

Türkiye'de, temel insan hakları bağlamında atılan adımların ötesinde yapılması gerekenlerin olduğunu kaydeden Gül, "Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde özgürlüklerin genişletilmesi, statükocu ve vesayetçi anlayışa son verilmesi, milli iradeden başka hiçbir gücün egemen olmaması için çok önemli başarı ve neticeler elde etmiştir. Önümüzde bu kazanımları anayasal güvenceye kavuşturmak gibi bir misyon var. Memur-Sen'in de yıllarca mücadelesini verdiği yeni ve sivil bir anayasa milletimizin önünde duran bir ödevdir." diye konuştu.

Gül, bu konuda herkese çok önemli görev düştüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de memur bir kişi 'Ben başörtülü olarak kamuda çalışmak istiyorum' dediğinde anayasaya aykırı diye hep karşı çıkıldı. Anayasa değişti mi? Değişmedi, uygulayıcılar değişti. Kimsenin kılık kıyafetine, düşüncesine, yaşam tarzına karışılmadığı ve bunun anayasal teminat altına alındığı yeni ve sivil bir anayasaya Türkiye'nin acilen ihtiyacı vardır."

Türkiye'de geçmişte statükocu, bürokratik oligarşi anlayışla zorluklar yaşatıldığına işaret eden Gül, bu anlayışı 2023'e taşımak isteyenlere de hiçbir şekilde müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Gül, "Türkiye'nin anlayışı, siyasetimizin paradigması, reformculuk, değişim, dönüşüm, özgürlüklerin artmasıdır. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki siyaset ve hükümet etme anlayışımızın temelinde bu yatmaktadır." dedi.

"Bu çağa karşı soylu bir duruş sergileyen öncü bir kişilik oldu"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise şair, mütefekkir, öğretmen ve aynı zamanda bir eylem adamı olan Mehmet Akif İnan'ın, üsluplu, naif, sakin bir şekilde bu çağa karşı soylu bir direniş sergileyen öncü bir kişilik olduğunu söyledi.

Bugün Türkiye'nin en büyük emek örgütü olmalarında İnan'ın kurucu fikirlerinin payının büyük olduğunu belirten Yalçın, "Mehmet Akif İnan, 'Yedi Güzel Adam' içinde aksiyona ilişkin teorisini, düşüncelerini, hareket planında en fazla pratiğe dökmüş olanıdır. Mehmet Akif İnan, bir duygu ve düşünce adamı olarak şiir ve yazılarıyla ortaya koyduğu duruşu, bir hatip olarak kitleleri etkilemek ve yönlendirmek, bir sendika lideri olarak kurumsal bir bünye halinde inşa, sevk ve idare etmek suretiyle başka bir boyuta taşımıştır." diye konuştu.

Ödüller sahiplerine verildi

Konuşmaların ardından ödüller sahiplerine takdim edildi.

Kovid-19'a karşı yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'ye "Başarı ve Teşvik Ödülü"nü Adalet Bakanı Gül verdi.

Ödülü alan Özdarendeli, TURKOVAC'ın ülkeye, millete ve insanlığa hayırlı olmasını temenni ederek "Ben sadece temsilen buradayım. Bu aşının geliştirilmesinde, üretilmesinde her aşamasında o kadar çok insanın emeği var ki ben zaten bu ödülü onlar adına alıyorum." dedi.

Gül, TURKOVAC'ın geliştirilmesiyle 84 milyonun gururlandığını belirterek, Özdarendeli ve ekibine Türk milleti adına şükranlarını sundu.

Diğer kategorilerde ödül alan isimler ise şöyle:

"Kültür Sanat ve Edebiyat Ödülü: Mesut Uçakan (Yönetmen)

Çalışma Hayatı ve Emek Ödülü: Özgür Şimşek (Orman işçisi)

Uluslararası Değer Ödülü: İHH Yetim Projesi

Üstün Hizmete Vefa Ödülü: Rasim Özdenören

Jüri Özel Ödülü: İclal Dağcı (Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi)"