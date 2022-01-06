Üye Girişi
"Mehmet Akif İnan Ödülleri" sahiplerini buldu - Son Dakika

"Mehmet Akif İnan Ödülleri" sahiplerini buldu

06.01.2022 23:15
"Mehmet Akif İnan Ödülleri" sahiplerini buldu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kimsenin kılık kıyafetine, düşüncesine, yaşam tarzına karışılmadığı ve bunun anayasal teminat altına alındığı yeni ve sivil bir anayasaya Türkiye'nin acilen ihtiyacı vardır.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kimsenin kılık kıyafetine, düşüncesine, yaşam tarzına karışılmadığı ve bunun anayasal teminat altına alındığı yeni ve sivil bir anayasaya Türkiye'nin acilen ihtiyacı vardır." dedi.

Mehmet Akif İnan Vakfı ile Memur-Sen tarafından, Memur-Sen'in kurucusu, eğitimci, şair ve yazar Mehmet Akif İnan'ın 22'nci ölüm yılı dolayısıyla konfederasyonun genel merkezinde 3'üncü Mehmet Akif İnan Ödül Töreni düzenlendi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katıldığı program, Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen'in, Kur'an-ı Kerim tilaveti okumasıyla başladı.

Programda konuşma yapan Gül, rahmetli Mehmet Akif İnan'ın entelektüel duruşu ve fikri zenginliğiyle bu medeniyete çok önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.

İnan'ın adil bir dünyanın gerçekleşmesi, yeniden büyük Türkiye'nin oluşması için gece gündüz çalıştığını belirten Gül, İnan'ın sendikal, emek, hak ve adalet mücadelesinde bayrağı yukarılara taşıyan bir dava insanı olduğunu dile getirdi.

"Yeni ve sivil bir anayasa milletimizin önünde duran bir ödevdir"

Gül, Türkiye'de geçmişte insanların ötekileştirildiğine işaret ederek bugün ise herkesin insan olduğu için kıymetli görüldüğünü ifade etti.

Türkiye'de, temel insan hakları bağlamında atılan adımların ötesinde yapılması gerekenlerin olduğunu kaydeden Gül, "Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde özgürlüklerin genişletilmesi, statükocu ve vesayetçi anlayışa son verilmesi, milli iradeden başka hiçbir gücün egemen olmaması için çok önemli başarı ve neticeler elde etmiştir. Önümüzde bu kazanımları anayasal güvenceye kavuşturmak gibi bir misyon var. Memur-Sen'in de yıllarca mücadelesini verdiği yeni ve sivil bir anayasa milletimizin önünde duran bir ödevdir." diye konuştu.

Gül, bu konuda herkese çok önemli görev düştüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de memur bir kişi 'Ben başörtülü olarak kamuda çalışmak istiyorum' dediğinde anayasaya aykırı diye hep karşı çıkıldı. Anayasa değişti mi? Değişmedi, uygulayıcılar değişti. Kimsenin kılık kıyafetine, düşüncesine, yaşam tarzına karışılmadığı ve bunun anayasal teminat altına alındığı yeni ve sivil bir anayasaya Türkiye'nin acilen ihtiyacı vardır."

Türkiye'de geçmişte statükocu, bürokratik oligarşi anlayışla zorluklar yaşatıldığına işaret eden Gül, bu anlayışı 2023'e taşımak isteyenlere de hiçbir şekilde müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Gül, "Türkiye'nin anlayışı, siyasetimizin paradigması, reformculuk, değişim, dönüşüm, özgürlüklerin artmasıdır. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki siyaset ve hükümet etme anlayışımızın temelinde bu yatmaktadır." dedi.

"Bu çağa karşı soylu bir duruş sergileyen öncü bir kişilik oldu"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise şair, mütefekkir, öğretmen ve aynı zamanda bir eylem adamı olan Mehmet Akif İnan'ın, üsluplu, naif, sakin bir şekilde bu çağa karşı soylu bir direniş sergileyen öncü bir kişilik olduğunu söyledi.

Bugün Türkiye'nin en büyük emek örgütü olmalarında İnan'ın kurucu fikirlerinin payının büyük olduğunu belirten Yalçın, "Mehmet Akif İnan, 'Yedi Güzel Adam' içinde aksiyona ilişkin teorisini, düşüncelerini, hareket planında en fazla pratiğe dökmüş olanıdır. Mehmet Akif İnan, bir duygu ve düşünce adamı olarak şiir ve yazılarıyla ortaya koyduğu duruşu, bir hatip olarak kitleleri etkilemek ve yönlendirmek, bir sendika lideri olarak kurumsal bir bünye halinde inşa, sevk ve idare etmek suretiyle başka bir boyuta taşımıştır." diye konuştu.

Ödüller sahiplerine verildi

Konuşmaların ardından ödüller sahiplerine takdim edildi.

Kovid-19'a karşı yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'ye "Başarı ve Teşvik Ödülü"nü Adalet Bakanı Gül verdi.

Ödülü alan Özdarendeli, TURKOVAC'ın ülkeye, millete ve insanlığa hayırlı olmasını temenni ederek "Ben sadece temsilen buradayım. Bu aşının geliştirilmesinde, üretilmesinde her aşamasında o kadar çok insanın emeği var ki ben zaten bu ödülü onlar adına alıyorum." dedi.

Gül, TURKOVAC'ın geliştirilmesiyle 84 milyonun gururlandığını belirterek, Özdarendeli ve ekibine Türk milleti adına şükranlarını sundu.

Diğer kategorilerde ödül alan isimler ise şöyle:

"Kültür Sanat ve Edebiyat Ödülü: Mesut Uçakan (Yönetmen)

Çalışma Hayatı ve Emek Ödülü: Özgür Şimşek (Orman işçisi)

Uluslararası Değer Ödülü: İHH Yetim Projesi

Üstün Hizmete Vefa Ödülü: Rasim Özdenören

Jüri Özel Ödülü: İclal Dağcı (Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi)"

Mehmet Akif İnan Ödülleri sahiplerini buldu
Mehmet Akif İnan Ödülleri sahiplerini buldu
Mehmet Akif İnan Ödülleri sahiplerini buldu
Mehmet Akif İnan Ödülleri sahiplerini buldu

YORUMLAR
500

Mehmet Akif İnan, Adalet Bakanı, Anayasa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Mehmet Akif İnan Ödülleri' sahiplerini buldu - Son Dakika


Gökhan Özoğuz, bir depo benzine ödediği ücrete isyan edince Şahan Gökbakar'dan destek gecikmedi Gökhan Özoğuz, bir depo benzine ödediği ücrete isyan edince Şahan Gökbakar'dan destek gecikmedi         
00:12
Kazakistan'daki protestolarda kan akmaya devam ediyor! Ölü sayısı korkunç boyutta Kazakistan'daki protestolarda kan akmaya devam ediyor! Ölü sayısı korkunç boyutta         
20:46
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti         
15:08
Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!         
13:15
PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor         
11:56
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı         
11:05
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29

Son Dakika Haberleri
00:12 Gökhan Özoğuz, bir depo benzine ödediği ücrete isyan edince Şahan Gökbakar'dan destek gecikmedi
00:10 Demet Akalın'dan eğlenceli paylaşım! Kızı ile babası Okan Kurt'un halayda "düz duvara tırmanma" akımını yayınladı
23:41 İntihar eden çocuk gelinin erkek kardeşi de canına kıydı! Arkasında da acı bir ayrıntı bıraktı
23:32 Türkiye'nin savaş uçağı işte böyle olacak! Tanıtımı yayınlandı
22:49 Kimlik kartına e-imza yüklenmesi, 50 ilde 10 Ocak itibarıyla başlayacak
22:42 Yılbaşı gecesinde 1 kişinin başından vurularak yaşamını yitirmesiyle ilgili polis memuru tutuklandı
22:16 Fatih'te okulda yemekten zehirlenen bir çok öğrenci hastanelere kaldırıldı
22:06 Trabzonspor esprili Edin Visca paylaşımı yaptı, Cem Yılmaz'dan anında cevap geldi
21:38 Son Dakika: Bakan Özer, "Kılıçdaroğlu'nu neden bakanlığa almadınız?" sorusunu cevapladı: Protokol kapısına gelmedi
21:21 Kameralar önünde milli eğitim müdürü ve okul müdürünü fırçalayan Bakan Özer, o anlar hakkında konuştu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 00:28:05. #1.13#
SON DAKİKA: "Mehmet Akif İnan Ödülleri" sahiplerini buldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement