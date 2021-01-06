"Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreni - Son Dakika

"Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreni
06.01.2021 16:19
"Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreni Dua okunması Slayt sunumu Mehmet Akif İnan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer'in konuşması Mehmet Akif İnan'ın kızı Banun İnan'ın konuşması Mehmet Akif İnan'ın kardeşi Ahmet İnan'ın konuşması Ankara Sosyal Bİlimler Üniversitesi Rektörü Muza Kazım...
"Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreni
Dua okunması
Slayt sunumu
Mehmet Akif İnan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer'in konuşması
Mehmet Akif İnan'ın kızı Banun İnan'ın konuşması
Mehmet Akif İnan'ın kardeşi Ahmet İnan'ın konuşması
Ankara Sosyal Bİlimler Üniversitesi Rektörü Muza Kazım Arıcan'ın konuşması
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması ANKARA - Memur-Sen tarafından "Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreni düzenlendi. (1)
Son Dakika Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Süreci en kısa sürede tamamlayacağız Son dakika: Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020'de yüzde 61,3 büyüdü Liverpool'dan Merih Demiral için 45 milyon sterlinlik teklif Ermenistan medyası aylar sonra servis etti: İHA'lar Karabağ savaşında S-300'leri böyle imha etti Dünya korona illetiyle mücadele ederken kuş gribi de hızla yayılıyor Firari eski emniyet müdürleri, Ankara'da FETÖ'nün hücre evinde yakalandı İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım Ağaç dikmek için bahçesini kazan vatandaş, Bizans'a ait olabilecek mezarlar buldu