Son Dakika Haberleri: Mehmet Akif Mahallesi sakinleri sorunlarını Başkan Kılınç'a iletti
Son Dakika Güncel Mehmet Akif Mahallesi sakinleri sorunlarını Başkan Kılınç'a iletti - Son Dakika

Mehmet Akif Mahallesi sakinleri sorunlarını Başkan Kılınç'a iletti

6 saat önce

Halkın sorunlarını en hızlı şekilde çözmek için rutin olarak mahalleleri ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Mehmet Akif Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Mehmet Akif Mahallesi sakinleri sorunlarını Başkan Kılınç'a iletti, System.String[]

Halkın sorunlarını en hızlı şekilde çözmek için rutin olarak mahalleleri ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Mehmet Akif Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.


Her fırsatta halkla bir araya gelmeye özen gösteren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, rutin olarak mahallelere yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelip, sorun ve talepleri dinlemeye devam ediyor.


Son olarak Mehmet Akif Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a belediyenin birim müdürleri de eşlik etti. Mehmet Akif Mahallesi ziyaretinde, mahalle muhtarı Abdullah Dağ ve mahalle sakinlerinden mahallenin sorunları ve öneriler hakkında bilgi alan Başkan Kılınç, Mehmet Akif Mahallesindeki ihtiyaçları yakından takip edip, sorunların çözümü noktasında gerekenlerin yapılması talimatını verdi.


Mehmet Akif Mahallesi Muhtarı Abdullah Dağ ise yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirip, teşekkür etti. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kazada LPG tankı yerinden çıkan otomobile, elindeki sigarayla müdahale etti
Kış ayında iç ısıtan görüntü: İhtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi Antalya'da sağanak yağışa karşı tencere tepsili önlem

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 23:04:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mehmet Akif Mahallesi sakinleri sorunlarını Başkan Kılınç'a iletti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]