Mehmet Akif, Sporcu Kimliği ile Anıldı

İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisinde 'Milli Marş' olarak kabulünün 98'inci yıldönümünde milli şair Mehmet Akif Ersoy çeşitli yönleri ile anılıyor.

İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisinde 'Milli Marş' olarak kabulünün 98'inci yıldönümünde milli şair Mehmet Akif Ersoy çeşitli yönleri ile anılıyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, milli şairi sporcu yönüyle andı. Fakültede düzenlenen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Çevik, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Açıkgöz, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gürsoy, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı



Törende Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Açıkgöz, Mehmet Akif Ersoy'u değişik yönleri ile anlatırken, sporcu kimliğini de ele aldı. Açıkgöz, "Milli şairimizin edebi kişiliğini biliyoruz, veteriner olduğunu biliyoruz. Ama bir de sporcu kişiliği vardır. Güreş sporu ile uğraşmıştır. Güreşi gençlik yıllarından itibaren hayat felsefesi olarak yaşamıştır. Bunun yanında yüzme sporu ile de ilgilenmiştir. İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçen bir şahsiyettir. Bunların yanında atıcılık ve binicilik gibi sporları da yapan bir isimdir. Mehmet Akif' göre genç, güreş, yüzme, atıcılık, binicilik, gibi sporları yapabilmelidir. Kendisi de bu sporları bizzat yaparak Türk gençliğine örnek olmaya çalışmıştır" dedi.



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Çevik, Mehmet Akif Ersoy'un son büyük imparatorluk, Osmanlı İmparatorluğu yıkılırken, yeni bir Türk Devleti'nin bir önceki devletin küllerinden doğuşunun da umudunu üfleyen bir şahsiyet olduğunu söyledi.



Etkinlikte Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda uluslar arası milli hakem Prof. Dr. Recep Gürsoy'un hakemliğini yaptığı, Fakültenin güreş takımı sporcularının Mehmet Akif Ersoy'un sporcu yönünü öne çıkaran temsili güreş yaptılar. - MUĞLA

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