Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti
17.01.2021 00:27
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Üstündağ, Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grubunu lider tamamlayarak, şampiyonaya katılma başarısı gösteren milli takım için tebrik mesajı yayımladı.
Üstündağ mesajında, "Elde edilen başarılı sonuçlarla Türk voleybolunun gücünü bir kez daha tüm dünyaya gösteren başta milli sporcularımız ve teknik ekip olmak üzere başarıda emeği geçen tüm kulüplerimizi ve camiamızı kutlarım." ifadesine yer verdi.
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