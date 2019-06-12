Son Dakika Haberleri: Mehmet Akif Üstündağ: Şampiyon olmak istiyoruz
Son Dakika Spor Haber

Mehmet Akif Üstündağ: Şampiyon olmak istiyoruz

1 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın CEV 2019 Avrupa Altın Ligi beşinci maçında Belçika'yı 3-1 mağlup ettiğini hatırlatarak, bitime bir hafta kala Dörtlü Final'e yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Mehmet Akif Üstündağ: Şampiyon olmak istiyoruz, System.String[]
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın CEV 2019 Avrupa Altın Ligi beşinci maçında Belçika'yı 3-1 mağlup ettiğini hatırlatarak, bitime bir hafta kala Dörtlü Final'e yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, maçın ardından yaptığı açıklamada grupta oynadıkları 5 maçı da kazandıklarını belirterek, "Tüm takımı tebrik ediyorum. Sivas'ta başlayan, Malatya ile devam eden Anadolu'da voleybol şenliği yaşıyoruz. Bugün Trabzon gerçekten şu galibiyette önemli rol oynadı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gruptan çıktık, dörtlü final grubuna kaldık. Artık dört takım arasında Final Four oynayacağız. İnşallah şampiyon olmak istiyoruz. İyi bir jenerasyon var, iyi mücadele ettiler. Hatasız oynamaya gayret ettiler. Kutluyorum, namağlup gidiyoruz. Biraz onun stresi vardı ama onu da sahaya yansıtmadılar, çok teşekkür ediyorum" dedi.
ÖZBEY: İLK MAÇ ÇOK ÖNEMLİ
A Milli Erkek Takımı Başantrenörü Nedim Özbey ise Avrupa Ligi'nde 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan tek takım olduklarını belirterek, "İki set verdik. Onun karşılığında da daha bir maç olmasına rağmen Final Four'a kaldık. Final Four için Letonya'ya oradan da Estonya'ya geçeceğiz. Estonya'daki amacımız birinci rakibimizi geçip finale kalmak. Bana göre ilk oynayacağımız maç çok önemli. Elediğiniz zaman finale kalıyorsunuz. O finali oynayacağız, başka şansımız yok. Şampiyon olmak istiyoruz. Genç ve ileriye yönelik bir kadroyla çıkıyoruz. Çok istekliler. Formalarını çok seviyorlar. Anadolu bizi bağrına bastı. Sivas'ta da aynı, Malatya'da da aynı. Biraz önce rahmetli Kazım Koyuncu'nun şarkısı çaldı, içimden oynamak geldi. O kadar duygulandım. Trabzon halkına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Mehmet Akif Üstündağ'ın açıklamaları
Nedim Özbey'in açıklamaları


Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:13 Kaynak: DHA
Avrupa, Akif Üstündağ, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İşte herkesin beğendiği ancak elimizden kaçırdığımız Milli yıldızlarımız! Zeki Çelik, Merih Demiral ve Kaan Ayhan Ülkesinde gündem oldu! Muslera'dan şok tepki: Ne yapıyorsun sıska Kreşte 2 yaşındaki çocuğa darp iddiası Altay Bayındır, Kosova'da yaşanan gerginliği anlattı: Hoş olmayan bir yaklaşım vardı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 20:16:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mehmet Akif Üstündağ: Şampiyon olmak istiyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]