Mehmet Aksu: "Kayserimizden gelecek projeleri pozitif ayrımcılıkla değerlendireceğim" - Son Dakika

Mehmet Aksu: "Kayserimizden gelecek projeleri pozitif ayrımcılıkla değerlendireceğim"

Kayseri'de Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Hacılar Belediyesi ve Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliği iş birliği ile kurulan Manda Sütü İşleme Tesisi'nin açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Aksu, ""Kayserimizden gelecek projeleri...

Kayseri'de Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Hacılar Belediyesi ve Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliği iş birliği ile kurulan Manda Sütü İşleme Tesisi'nin açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Aksu, ""Kayserimizden gelecek projeleri pozitif ayrımcılıkla değerlendireceğim" dedi.

İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil

Hürmetçi Mahallesinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan açılış törenine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Aksu, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Ilgın katıldı.

Kayseri'den giden projelere destek olacaklarını söyleyen Tarım Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Aksu, "Bakanlığımızın yaptığı yönlendirmeler doğrultusunda, 2018 yılında projelendirilerek çalışmalarına başlanılan tesisin 2020 yılında bizlerin bürokrasi ile tamamladığımız tesislerden bir tanesi. Kurutma tesisi de aynı şekildeydi. Talimat veriyoruz ve yapıyoruz. İnşallah bundan sonrası için de talimatımız şu yönde, ilçelerimizi ve ziraat odalarımızı geziyoruz. Her türlü projeye açık olduğumuzu ifade ediyoruz. Yani talimatımız şu yönde il, ilçe ve bölge müdürlerimizin bütün projelere açık olduğunu ve bakanlığımızın görüşlerini ifade etmek anlamında söylüyorum, her türlü projeye açığız ve Kayserimizden gelen her türlü projeye pozitif ayrımcılık noktasında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak söz veriyorum. Projelerinizin hepsine açık çek veriyorum. Sizden tek istediğim il ve ilçe müdürlerimizle proje geliştirmek. Yapacağınız her türlü projeye devlet katkı ve destekleri ile birlikte Tarım ve Orman bakanlığı olarak destek vereceğimiz tekrar ifade ediyorum. Kayserimizde yetişkin ve yavru olarak 6 bin 500 civarında manda bulunmakta. Bu mandalar sağmal olup, sağmal olanlardan geçtiğimiz yıl 3 bin tona yakın manda sütü elde edilmiştir. Mevcut durum göz önüne alındığında ilimizde ayrı bir manda sütü işleme tesisinin üreticilerimiz için ne kadar fayda sağlayacağı da açıktır. İnşallah ilerde nice bu tür tesislere öncülük edeceğiz" dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da yaptığı konuşmasında, "Aslında burada çok fazla kelama da ben gerek duymuyorum çünkü bu tesisin nasıl yapıldığı ortada. Ben bunu kısaca devlet millet iş birliği olarak özetliyorum. İsmail Ilgın başkanıma çok teşekkür ediyorum. Burada ne yaparız noktasında ayak üstü yaptığımız toplantımızda bizim kısmımıza ne düşüyor, Tarım Bakanlığımıza ne düşüyor diye düşündük. İstenince bir şeylerin ne kadar hızlı yapılabileceğini hep birlikte gösterdik. Bu bölge, bu tesis sadece Hürmetçi bölgesine has bir tesis değil. Bütün ilimize hitap eden, yasa ne gerektiriyorsa bu çerçevede hizmet edeceği bir tesis. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tesisin bölge ekonomisine de katkı sağlayacağını söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin de, "Öncelikle böyle bir tesisin açılışında bulunmak ve temelinden beri bizlere desteklerini esirgemeyen ve öncelikle temel atılmasında fitili ateşleyen bakanlığımıza, sayın valimize ve özellikle Hacılar Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Bu tesis bölgedeki üretilen sütün değerlendirilmesi ve katma değeri yüksek ürünlere dönmesi adına da çok ciddi bir yatırım olarak karşımıza çıktı" dedi.

Açılış kurdelesi kesildikten sonra protokol tarafından tesis gezildi. - KAYSERİ

Mehmet Aksu, Kayseri, Hacılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 19:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mehmet Aksu: 'Kayserimizden gelecek projeleri pozitif ayrımcılıkla değerlendireceğim' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:50 İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi 23:28 Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu 23:04 Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil 23:01 Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor 22:37 Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı 22:29 Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi 20:43 Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
23:50
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
23:28
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
23:04
Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor
23:01
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
22:37
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
22:29
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
20:43
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
16:24
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 01:21:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mehmet Aksu: "Kayserimizden gelecek projeleri pozitif ayrımcılıkla değerlendireceğim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]