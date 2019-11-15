Son Dakika Haberleri: Mehmet Alagöz'ün 'göç' sergisi sanatseverleri bekliyor
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Mehmet Alagöz'ün 'göç' sergisi sanatseverleri bekliyor

7 saat önce

Misafir işçi olarak gittiği Almanya'da göçmen olarak yaşadığı dönemi sanatına yansıtan akademisyen-sanatçı Mehmet Alagöz, 'göç' temalı eserleriyle sanatseverlerle buluşacak.

Mehmet Alagöz'ün 'göç' sergisi sanatseverleri bekliyor, System.String[]

Misafir işçi olarak gittiği Almanya'da göçmen olarak yaşadığı dönemi sanatına yansıtan akademisyen-sanatçı Mehmet Alagöz, 'göç' temalı eserleriyle sanatseverlerle buluşacak. İnsan merkezli portre çalışmalarıyla ön plana çıkan Alagöz, resimlerinde daha çok, Almanya'da yaşayan Türk işçiler ve onların Alman okullarında okuyan çocukları ile iki nesil arasında ortaya çıkan farklılıklara, yalnızlığa, oradaki Türk işçilerin politik duruşlarına yer veriyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), sanat sezonunun üçüncü sergisinde 'göç' temasına odaklanıyor. Misafir işçi olarak gittiği Almanya'da göçmen olarak yaşadığı dönemi sanatına yansıtan akademisyen-sanatçı Mehmet Alagöz'ün 'göç' temalı eserleri sanatseverlerle buluşuyor. Ağırlıklı olarak insan merkezli portre çalışmaları bulunan Alagöz, resimlerinde genellikle, Almanya'da yaşayan Türk işçiler ve Alman okullarındaki çocukları ile iki nesil arasında ortaya çıkan farklılıklara, yalnızlığa, oradaki Türk işçilerin politik duruşlarını resmediyor.

Kendisinin ve milyonlarca Türk vatandaşının benzer durumlardan etkilendiğini dile getiren Alagöz'ün, göç ve göçmenlik konusunda çok sayıda eserinin yanı sıra Almanya ve Türkiye'de 'yabancı işçiler' başlığıyla açtığı çok sayıda sergisi bulunuyor. Almanya'dan Türkiye'ye kesin dönüş yapmasının ardından eserleri portre özelliğinden arınan Alagöz'ün oluşturduğu figürler, zamanla daha anonim bir boyut kazandı. Sanatçının bu bakış açısı son çalışmalarını, bakılan objeye daha mesafeli, soyutlamanın, çizgisel değerlerin, motifin ön planda olduğu yapıtlar haline getirdi.

Akademisyen-sanatçı Prof. Mehmet Alagöz'ün eserlerinin yer aldığı sergi, 4 Aralık Çarşamba günü, saat 15.00'te İKÜ Ataköy yerleşkesinde gerçekleşecek açılış kokteyli ile sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Alagöz'ün 25'e yakın eserinin yer aldığı sergi, 1 Ocak Çarşamba gününe kadar ziyaret edilebilecek.


Mehmet Alagöz, Almanya, Alagöz, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:46 Kaynak: DHA
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