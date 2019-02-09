Mehmet Ali, Arka Sokaklar Setinde
1 saat önce
Doğuştan fiziksel engelli olan Mehmet Ali Uzun, polisiye dizi Arka Sokaklar setini ziyaret etti.
Doğuştan fiziksel engelli olan Mehmet Ali Uzun
, polisiye dizi Arka Sokaklar
setini ziyaret etti. Uzun, dizinin başrol oyuncularıyla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.
Fiziksel engelli olan 8. sınıf öğrencisi Mehmet Ali Uzun
, Düzce Belediye Başkanı Dursun
Ay'ın eşi Nursel Ay'a ulaşarak ekranlarının en uzun soluklu ve sevilen dizisi olan Arka Sokaklar oyuncularını görmek istediğini söyledi. Bunun üzerine yapımcılarla irtibata geçen Başkanın eşi Nursel Ay, Mehmet Ali Uzun'un hayalini gerçekleştirmek için özel bir araçla Mehmet Ali'yi İstanbul
'da Arka Sokaklar dizisinin setine götürdü. Mehmet Ali Uzun, dizinin oynayan bir çok ünlü sanatçıyla bir araya gelerek sohbet edip, dizinin oyuncularıyla fotoğraf çektirdi.
Mehmet Ali daha öncede Beşiktaş
Teknik Direktör Şenol Güneş
ve futbolcular ile bir araya gelmiş onlarla hatıra fotoğrafı çektirip ve imzalı forma hediye almıştı. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:05 Kaynak: İHA
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