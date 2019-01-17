Mehmet Ali Birand Mezarı Başında Anıldı

DUAYEN gazeteci ve televizyoncu Mehmet Ali Birand, 6. ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.

DUAYEN gazeteci ve televizyoncu Mehmet Ali Birand, 6. ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.



Birand'ın Anadolu Hisarı Mezarlığı'ndaki kabri başındaki anmaya eşi Cemre Birand, oğlu Umur Birand, Kanal D Haber Koordinatörü Mustafa Aşçıoğlu, yakınları ve meslektaşları katıldı.



Birand'ın mezarının üzerine ailesi tarafından, "Memoş" yazılı küçük bir çelenk konuldu. Anma sırasında Birand için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.



"6 YIL NASIL GEÇTİ BİLMİYORUM"



Cemre Birand, "6 yıl nasıl geçti bilmiyorum. Hem bizim hayatımızda hem de Türk basınında çok büyük bir boşluk bıraktı. Bugün gelen mesajlara bakıyorum, herkes 'onu arıyoruz, onu gibi gazeteciyi arıyoruz, o başkaydı' diyor. Yeri doldurulamıyor. İnsan hayatında her an anmıyor ama bir şey oluyor. Şarkı çalıyor, bir olay oluyor o anda cız diye yokluğunu hissediyorsunuz. Bir de oturduğum odanın her yerinde resimleri var, akşam en son gördüğüm surat o" dedi.



"HER YERDE ARIYORUM"



Umur Birand ise "Özlem değişmedi, hep arıyorum, ailecek arıyoruz, özlüyoruz. Hep aynı soru, 'babam hayatta olsaydı ne derdi?'



Oğlu olarak özlemim hep aynı, her yerde arıyorum, keşke yanımda olsa. Babam bana 'oğlum bir gün beni arayacaksın, keşke babam hayatta olsaydı diyeceksin' derdi. Hiçbir zaman inanmazdım. O cümlesi kulaklarımda durmadan çınlıyor. Her vermiş olduğum kararda, her mutlulukta insan babasıyla paylaşmak istiyor. Annem hayatta onunla paylaşıyorum ama babasız da olmuyor" diye konuştu.



- İstanbul

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