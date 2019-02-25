Mehmet Ali Çalkaya'nın Beklediği Karar İl Seçim Kurulundan Çıktı
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İzmir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan ve 11 ay 20 gün hapis cezası aldığı gerekçesiyle adaylığı İlçe Seçim Kurulu tarafından düşürülen Balçova Belediye Başkanı ve CHP'nin belediye başkan adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın beklediği karar İl Seçim...
İzmir
'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan ve 11 ay 20 gün hapis cezası aldığı gerekçesiyle adaylığı İlçe Seçim Kurulu tarafından düşürülen Balçova
Belediye Başkanı ve CHP
'nin belediye başkan adayı Mehmet Ali Çalkaya
'nın beklediği karar İl Seçim Kurulundan çıktı.
CHP'li Balçova Belediye Başkanı ve başkan adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığına yönelik itiraz İl Seçim Kurulu tarafından görüşüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan ve 11 ay 20 gün hapis cezası aldığı gerekçesiyle İlçe Seçim Kurulu tarafından adaylığı düşürülen Mehmet Ali Çalkaya karara itiraz etti. Çalkaya'nın İlçe Seçim Kurulu tarafından istenen 'memnu hakları iadesi' belgesi itirazını değerlendiren İl Seçim Kurulu, memnu haklarının iadesi belgesini gerektirecek bir durumun bulunmadığına karar verdi.
"Demokrasi kazandı"
Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalkaya, "Demokrasi kazandı, milletin iradesi kazandı, Balçova'nın iradesi kazandı. Adaylığımın önündeki engel kalktı. Demokrasi mücadelemizde destek veren herkesi saygıyla selamlıyorum" dedi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:36 Kaynak: İHA
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