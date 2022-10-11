Mehmet Ali Çelebi: "Yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim" - Son Dakika
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Mehmet Ali Çelebi: "Yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim"

11.10.2022 11:59
Mehmet Ali Çelebi: "Yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim"

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, siyasi hayatına Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) çatısı altında devam edeceğini duyurdu.

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, siyasi hayatına Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) çatısı altında devam edeceğini duyurdu. Çelebi, "Yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim" dedi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İzmir Milletvekili Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Yüce Türk milleti, Türk Silahlı Kuvvetlerinin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez. Vatan ve millet bütünlüğümüzü, FETÖ, PKK terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi, milli konuları ( Mavi Vatan, S400, Kıbrıs, Azerbaycan, sözde soykırım, tezkereler, savunma sanayisi) önceleyen siyasi anlayışımın gereği olarak; kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk'ün askeri, Türk milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim. Kurulan yeni dünya düzeninde bölgemizdeki egemenlik mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir. Davet ederek şahsımı onurlandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Halkımızın dertlerine çareler üretmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok çalışmaya devam edeceğim. Özellikle kahraman güvenlik güçlerimizin, şehit aileleri ve gazilerimizin hak ve hukukuna yönelik düzenlemeler için katkı sunacağım. Mücadelemiz, dirayetimiz, direncimiz, inancımız mensubiyetinden gurur duyduğumuz Türk milletinin var oluş gayesine hizmet, Türkiye'nin tarihsel devamlılığına sonuna kadar destektir. Saygılarımla." - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Mehmet Ali Çelebi: 'Yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim' - Son Dakika

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