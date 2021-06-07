Mehmet Ali Erbil'den kötü haber geldi

Uzun süredir kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden şovmen Mehmet Ali Erbil (64) yeniden hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Yaklaşık iki yıl önce evinin banyosunda düşerek kaburgasını zedeleyen Mehmet Ali Erbil, tedavi altına alındığı hastanede zor dönemlerden geçmişti. Yaralandıktan sonra kaçış sendromu adı verilen hastalığı nüksettiği açıklanan Mehmet Ali Erbil, uzun bir süre hastanede gözetim altında kalarak tedavi olmuştu. Posta'dan Suna Akyıldız'ın haberine göre; Son dönemde sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil'e nazar değmiş. Evinde düşen Erbil'in apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Bir gün hastanede kalan Mehmet Ali Erbil, şu an evinde dinleniyor. KAÇIŞ SENDROMU NEDİR? Kılcal damarlarda bulunan sıvı ve elementlerin bilinmeyen bir sebeple damar dışına doğru difüzyonuna kaçış sendromu denir. Tansiyonun düşmesi ve ataklarla gelen hastalık, kanın yoğunlaşmasıyla birlikte protein, su ve minerallerin damarlardan sızması olarak tanımlanır.

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