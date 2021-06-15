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Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a zehir zemberek sözler! - Son Dakika

Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a zehir zemberek sözler!

15.06.2021 16:02
Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a zehir zemberek sözler!, System.String[]

Mehmet Ali Erbil'in bir zamanlar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Seda Sayan'a gönül koyduğu öğrenildi. Eski dostunu hedef alan Erbil, "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı" paylaşımıyla şoke etti. İşte ayrıntılar...

Üç yıldır ağır sağlık sorunları yaşayıp iyileşmeye başlayan ve yakın zamanda televizyon programı yapacağı konuşulan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, estetikçiden çıkarken görüntülendi. Erbil, Seda Sayan'ı diline dolarken, gerçekte durumun hiçte öyle olmadığı yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen 'Sabahların Sultanı'na gönül koyduğu öğrenildi.

Bu kez fizik tedaviye gelmediğini söyleyen Erbil, basın mensuplarına şakayla takılıp neşesinden hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi. Erbil bir soru üzerine "Seda Sayan'a benzemek için estetikçiye geldim" dedi. Erbil; "Seda Sayan'a benzeyeyim ki belki televizyonlardan iş alırım" diyerek espriyi patlattı.

Sonrasında evine geçen Mehmet Ali Erbil yakın arkadaşı Tolga Yüce ile görüşmeye devam ediyor. Hastalık süreci boyunca kendisini yalnız bırakmayan dostlarını her zaman farklı bir yere koyan Mehmet Ali Erbil, İbrahim Tatlıses Hülya Avşar ve Kuşum Aydın'ın hastanedeyken sürekli kendisini ziyaret ettiğini, hal hatır sorduklarını açıklamıştı.

"GEÇMİŞİ BİRAZ TEMİZ OLSAYDI İFTAR PROGRAMI SUNARDI"

Mehmet Ali Erbil, Tolga Yüce'nin paylaştığı "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyorlar" sözünü Instagram'da paylaşarak dikkat çekti.

Ünlü şovmenin hastaneden çıktıktan sonra kendisini arayıp sormayan Seda Sayan'a kırgın olduğu öğrenildi. Erbil'in yakın çevresine, "Bana iyi gün dostu değil, candan gerçek dostlar lazım" dediği öğrenildi. (Olcay Ünal Sert-MagazinSortie)

Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a zehir zemberek sözler!
Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a zehir zemberek sözler!
Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a zehir zemberek sözler!
Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a zehir zemberek sözler!

Mehmet Ali Erbil, Tolga Yüce, Seda Sayan, Erbil, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a zehir zemberek sözler! - Son Dakika Magazin


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