Mehmet Ali Erbil'den güzel haber
6 saat önce
Kayuka, toplardamarında iki pıhtı oluşan ve ilaç tedavisi süren ünlü şovmen için şunları söyledi: "Mehmet Ali Bey'in tedavi süreci iyi. Baş ağrıları daha da hafifledi ve tedavisi devam ediyor.
Kayuka, toplardamarında iki pıhtı oluşan ve ilaç tedavisi süren ünlü şovmen için şunları söyledi: "Mehmet Ali Bey'in tedavi süreci iyi. Baş ağrıları daha da hafifledi ve tedavisi devam ediyor. İnşallah haftaya hastaneden çıkabilir." Erbil'in hafta başında operasyona alındığı iddia edilmiş ancak doktorları tarafından bu haber yalanlanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:23
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