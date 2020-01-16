Mehmet Ali Erbil'den güzel haber - Son Dakika
Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil'den güzel haber - Son Dakika Magazin

Mehmet Ali Erbil'den güzel haber

6 saat önce

Salı günü fenalaşarak hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alınmıştı.

Mehmet Ali Erbil'den güzel haber, System.String[]

Salı günü fenalaşarak hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alınmıştı. Kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil'in hastanedeki tedavisi bir süre daha devam edecek. Mehmet Ali Erbil, 18 Kasım 2018 tarihinde evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kırmıştı.


Hastaneye kaldırılan Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı. Tedavi sürecinde yıllardır mücadele ettiği Kaçış Sendromu hastalığı da nükseden Mehmet Ali Erbil'in tedavisi zorlaşmıştı.


Hastanede 8 ay tedavi gören Mehmet Ali Erbil, temmuz ayında taburcu olmuştu. Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu nedeniyle her ay düzenli olarak hastaneye gidip serum taktırıyor.

Mehmet Ali Erbil, Erbil, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:29 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Acun Ilıcalı, "Zuhal Topal'la Sofrada" programına karşı açtıkları davanın reddedildiği iddialarını yalanladı
Tuğrul Odabaş ile boşanan Işın Karaca, canlı yayında evliliği hakkında tüm bilinmeyenleri anlattı Zahide Yetiş'in konuğuna yönelttiği cinsel ilişki sorusu programa damga vurdu Deniz Seki arkadaşlarıyla fotoğraf paylaştı! Herkes "Arkandaki Ekrem İmamoğlu mu?" diye sordu

Son Dakika Haberleri
19:08 Acun Ilıcalı, "Zuhal Topal'la Sofrada" programına karşı açtıkları davanın reddedildiği iddialarını yalanladı - Son Dakika Magazin
18:17 Selda Alkor: Oyuncu her şeyi oynar - Son Dakika Magazin
17:19 Acun Ilıcalı'dan 'Zuhal Topal'la Sofrada' açıklaması - Son Dakika Magazin
16:36 Tuğrul Odabaş ile boşanan Işın Karaca, canlı yayında evliliği hakkında tüm bilinmeyenleri anlattı - Son Dakika Magazin
16:19 77. Venedik Film Festivali'nde jüri başkanı Cate Blanchett olacak - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 21:55:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mehmet Ali Erbil'den güzel haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]