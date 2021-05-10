Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 19 yıl önce Nefise Karatay ile bir derginin kapağı için çıplak pozlar vermişti. Sabah'tan Tuba Kalçık'a samimi açıklamalarda bulunan Erbil, yıllardır konuşulan pozları hakkında da bir itirafta bulundu.

"FOTOĞRAFLAR İÇİN BÜYÜK PİŞMANLIK YAŞADIM"

Kalçık'ın, "Hayatınıza çok kadın girdi ama Nefise Karatay'la ilişkiniz ve çektirdiğiniz fotoğraflar da çok konuşulmuştu" demesi üzerine açıklama yapan Erbil, "Çok geride kaldı o ilişki. Şimdi evlendi, hep mutlu olsun isterim. O fotoğraflardan dolayı kendimi çok suçlu hissettim. O fotoğrafların çekilmesinde çok sorumluluğum var. Yurt dışında çiftler böyle fotoğraflar çektiriyordu o yıllarda. Biz de Türkiye'de yapalım demiştik. Ama büyük pişmanlık yaşadım. Ben o fotoğrafları Nefise ile evleneceğim diye çektirmiştim. Evlenmeyeceğimizi hiç düşünmemiştim ki. Zaten evlenmeyi düşünmediğim bir kadını öyle göstermeyi asla istemem. Büyük hataydı o fotoğrafları çektirmek" dedi.

Karatay'ın hastanede olduğunu dönemde kendisini aradığını söyleyen şovmen, "Nefise çok hayırlı bir insandır. Beni değil de kızım Sezin'i aramış, onunla konuşmuş. O vefalıdır, Allah onu hep mutlu etsin" ifadelerini kullandı.