Mehmet Ali Erbil'den vefalı hareket! Zor günlerinde yanından ayrılmayan arkadaşına 12 bin dolarlık saat aldı - Son Dakika

Mehmet Ali Erbil'den vefalı hareket! Zor günlerinde yanından ayrılmayan arkadaşına 12 bin dolarlık saat aldı

27.05.2021 15:52

Bir süredir zor günler geçirdiği bilinen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir an olsun yanından ayrılmayan yakın dostu Ercan Avşar'a yeni yaşı nedeniyle 12 bin dolar değerinde bir saat hediye etti. Evinde arkadaşına pasta üfleten Erbil'in hediyesi karşısında yakın dostu Ercan Avşar ise, "Ciddi misin, gerçek mi bu?" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil, Ercan Avşar için doğum günü kutlaması organize etti ve onu zor zamanlarında hiç yalnız bırakmayan dostuna sağlıklı günlerde vefa örneği göstererek 12 bin dolarlık saat hediye etti.

"KARINCA KARARINCA BİR HEDİYEMİZ VAR"

Ünlü şovmen, sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda "Bugün oyuncu arkadaşım Ercan Avşar'ın doğum günü ve bizimle birlikte kutluyor. Allah nice sağlıklı yıllar nasip etsin. Elimiz boş değil bizim de karınca kararınca bir hediyemiz var. Allah olmayanlara versin iyi günlerde kullan" diyerek arkadaşına aldığı saati taktı.

Mehmet Ali Erbil, zor günlerinde yanından ayrılmayan arkadaşına 12 bin dolarlık saat hediye etti

HEDİYE KARŞISINDA ŞAŞKINA DÖNDÜ

Erbil'in kutudan çıkardığı hediye karşısında şaşkına dönen Avşar "Abi ciddi misin? Gerçek mi bu?" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil, zor günlerinde yanından ayrılmayan arkadaşına 12 bin dolarlık saat hediye etti
Mehmet Ali Erbil'den vefalı hareket! Zor günlerinde yanından ayrılmayan arkadaşına 12 bin dolarlık saat aldı
Mehmet Ali Erbil'den vefalı hareket! Zor günlerinde yanından ayrılmayan arkadaşına 12 bin dolarlık saat aldı

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil'den vefalı hareket! Zor günlerinde yanından ayrılmayan arkadaşına 12 bin dolarlık saat aldı - Son Dakika Magazin


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