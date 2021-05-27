Mehmet Ali Erbil'den vefalı hareket! Zor günlerinde yanından ayrılmayan arkadaşına 12 bin dolarlık saat aldı

Mehmet Ali Erbil, Ercan Avşar için doğum günü kutlaması organize etti ve onu zor zamanlarında hiç yalnız bırakmayan dostuna sağlıklı günlerde vefa örneği göstererek 12 bin dolarlık saat hediye etti.

"KARINCA KARARINCA BİR HEDİYEMİZ VAR"

Ünlü şovmen, sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda "Bugün oyuncu arkadaşım Ercan Avşar'ın doğum günü ve bizimle birlikte kutluyor. Allah nice sağlıklı yıllar nasip etsin. Elimiz boş değil bizim de karınca kararınca bir hediyemiz var. Allah olmayanlara versin iyi günlerde kullan" diyerek arkadaşına aldığı saati taktı.

HEDİYE KARŞISINDA ŞAŞKINA DÖNDÜ

Erbil'in kutudan çıkardığı hediye karşısında şaşkına dönen Avşar "Abi ciddi misin? Gerçek mi bu?" ifadelerini kullandı.