Mehmet Ali Erbil, Filistin'e karşı yapılan zulme sessiz kalan ünlülere isyan etti

İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulüm giderek artarken, sanat camiasından İsrail'e karşı tepkiler devam ediyor. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsen Olmaz programına telefonla bağlanarak Filistin'e yapılan hain saldırıyı kınadı. Erbil, sosyal medyada paylaşım yapmayan ünlü isimlere de gönderme yaptı.

"BU DİN MESELESİ DEĞİL"

Canlı yayında konuşan Erbil "Vicdanlara sesleniyorum: Almanya soykırım yaptığında dünya sessiz kalmadı. Ama Filistin'de 6 aylık çocuklar, kadınlar öldürülüyor. Hiçbir suçu olmayan insanlar öldürülüyor. Bütün dünya buna sessiz kalıyor. Bu din, mezhep meselesi değil insani bir mesele" ifadeleri kullanarak bunun insanlık sorunu olduğunu belirtti.

"ÇAKMA KOMÜNİSTLER"

İsrail'in zulmüne karşı paylaşım yapmayan ünlüler hakkında da konuşan Erbil; "Hiç paylaşmayan ünlülere; özellikle çakma komünistlere, sahte solculara sesleniyorum. Hiçbir tanesinin sesi çıkmıyor o tiyatrocuların. Rahmetli Deniz Gezmiş Filistin'e gitti üç kişiyle" dedi.

Mehmet Ali Erbil'den Filistin'e destek mesajı: Sessiz kalmayın