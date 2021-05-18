Mehmet Ali Erbil, Filistin'e karşı yapılan zulme sessiz kalan ünlülere isyan etti - Son Dakika

Mehmet Ali Erbil, Filistin'e karşı yapılan zulme sessiz kalan ünlülere isyan etti

18.05.2021 10:50

Günlerdir süren İsrail'in Filistin'e yaptığı şiddete sessiz kalmayan ünlü sanatçı Mehmet Ali Erbil, bu kez ünlü isimlere tepki gösterdi. "Söylemezsem Olmaz" programına telefonla bağlanan Erbil, "Vicdanlara sesleniyorum: Almanya soykırım yaptığında dünya sessiz kalmadı" diyerek ünlü isimlere göndermede bulundu.

İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulüm giderek artarken, sanat camiasından İsrail'e karşı tepkiler devam ediyor. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsen Olmaz programına telefonla bağlanarak Filistin'e yapılan hain saldırıyı kınadı. Erbil, sosyal medyada paylaşım yapmayan ünlü isimlere de gönderme yaptı.

"BU DİN MESELESİ DEĞİL"

Canlı yayında konuşan Erbil "Vicdanlara sesleniyorum: Almanya soykırım yaptığında dünya sessiz kalmadı. Ama Filistin'de 6 aylık çocuklar, kadınlar öldürülüyor. Hiçbir suçu olmayan insanlar öldürülüyor. Bütün dünya buna sessiz kalıyor. Bu din, mezhep meselesi değil insani bir mesele" ifadeleri kullanarak bunun insanlık sorunu olduğunu belirtti.

Mehmet Ali Erbil Filistin'e karşı yapılan zulme sessiz kalan ünlülere isyan etti

"ÇAKMA KOMÜNİSTLER"

İsrail'in zulmüne karşı paylaşım yapmayan ünlüler hakkında da konuşan Erbil; "Hiç paylaşmayan ünlülere; özellikle çakma komünistlere, sahte solculara sesleniyorum. Hiçbir tanesinin sesi çıkmıyor o tiyatrocuların. Rahmetli Deniz Gezmiş Filistin'e gitti üç kişiyle" dedi.

Mehmet Ali Erbil, Filistin'e karşı yapılan zulme sessiz kalan ünlülere isyan etti
Mehmet Ali Erbil'den Filistin'e destek mesajı: Sessiz kalmayın

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Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil, Filistin'e karşı yapılan zulme sessiz kalan ünlülere isyan etti - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (3)
  • Hüseyin: Halı durumu iyi ne edecek mazlumu devlete karşı herşeye muhalefet olan devlet düşmanlığına sesi çıkan mazluma sesi çıkmaz yahudiye Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Turk: Kazlara daglara taşlara ses çıkaran sozde sanatcilar nerdesiniz kafanızı kuma gomsenizdeeeee bitaraflarini, gorunuyor ama sesiziniz cıkmıyor Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır

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