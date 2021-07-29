Üye Girişi
Mehmet Ali Erbil gözyaşları içinde anlattı: Babam sevmiyordu o adam nasıl sevsin! - Son Dakika

Mehmet Ali Erbil gözyaşları içinde anlattı: Babam sevmiyordu o adam nasıl sevsin!

29.07.2021 10:39
Mehmet Ali Erbil gözyaşları içinde anlattı: Babam sevmiyordu o adam nasıl sevsin!, System.String[]

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yaşadığı zor günleri geride bıraktı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yaşadığı zor günleri geride bıraktı. Evinde geçirdiği kaza sonrası uzun bir süre yoğun bakımda tedavi gören Erbil, merak edilenlerini tüm samimiyetiyle anlattı.

İşte Erbil'in açıklamalarından satır başları...

Geçirdiği kaza sonrası uzun bir süre bilinci kapalı olan Erbil, 'Çok büyük hastalıklar geçirdim, ölümün kıyısından döndük diyebilirim. 2020 yılının mucize hastasıydım.' ifadelerini kullandı.

Kaza anını ve sonrasında yapılan yanlışa değinen ünlü komedyen, 'Düştükten sonra tabii akıl edemedik hemen beni aldılar yatak odasındaki koltuğun üzerine yatırdılar. Aslında ambulansı beklememiz gerekiyormuş. Öyle olunca da kaburgalarım ciğerime battı. Ciğerlerimi parçaladı. Sonra onun ameliyatını yaptılar, hepsi bir günde oluyor. O geçti bu sefer böbreklerime değdi kaburgalar, böbreklerimi ameliyat etiler. Ondan sonra pankreası deldi. 9 aylık bir yoğun bakım süreci oldu. Tabii 9 ay yatınca kaslarım zayıfladı eridi, yürüyemedim. Şimdi fizik tedaviyle ufak ufak yürüyorum ama denge sorunu var. Yüce Tanrı bana ikinci bir şans verdi. Sevenlerime çocuklarıma bağışladı.' şeklinde konuştu. Erbil, bu durumlarda müdahale edilmeden hemen ambulansın aranması gerektiğini söyledi.

<a class='keyword-sd' href='/mehmet-ali-erbil/' title='Mehmet Ali Erbil'>Mehmet Ali Erbil</a> gözyaşları içinde anlattı: Babam sevmiyordu o adam <a class='keyword-sd' href='/nasil/' title='nasıl'>nasıl</a> sevsin!

'Bu hayat bana en çok kendim olmayı öğretti, duygusal olmayı… Vicdanımın sesini diledim Allah'tan koktum ve kanunlara saygılı oldum. Hiç virgüllerim olmadı. Hep noktayı koyana kadar devam ettim.'

Daha önce yaptığı 'sevilmemekten korkarım' sözlerine de açıklık getiren Erbil, 'O sevgi kaybetmek, yitirmek çok değerli bir şey yani o sevgi… Ondan çok korkardım. Bir de şöyle düşünürdüm, başıma geldi. Filmlerde olur ya 'hastalanayım, insanlar hastanenin önüne gelsin, iyileşeyim onlara balkon konuşması yapayım.' Nitekim öyle de oldu. Bunu düşünürken başıma geldi. 'Ölürsem' diye endişem yoktu ne olursa olsun her şey Allah'tan geliyor. Benim yanımdakiler çok üzüldü. Benim halimi görenler, ben yoğun bakımda olduğum için hiçbir şeyin farkında değildim. Benden çok onlar üzüldü.' dedi.

Çocukluğuna ait ilk anılarını gözyaşları içinde anlatan ünlü şovmen, 'Cumbalı eski İstanbul eviydi. Hepimiz orada doğmuştuk. Annem babam ayrılınca Sarıyer'e dedemin evine gidişimizi hatırlıyorum. Taksiye bindik, kucağımda oyuncak piyano vardı. Onu mesela hiç unutamıyorum. Dört yaşımdaydım. Hiç unutamadığım diğer şey ise; annemle babamın annesi hiç anlaşamazdı. Babaannem bizi çok severdi, bizim için ölürdü o derece… Bizi o büyüttü, yazları onların yanına gelirdik. Ben konservatuvarda Ankara'da olduğum için bütün yaz ayını onun yanında geçirirdim.' şeklinde konuştu.

Mehmet Ali Erbil gözyaşları içinde anlattı: Babam sevmiyordu o adam nasıl sevsin!

Çocukluğunda hiç aile ilişkisi yaşamadığını belirten Erbil, 'Anne-baba ilişkisini hiç hatırlamıyorum, bir tek sünnetimizi hatırlıyorum. Kız kardeşimiz vardı bizim baba bir anne ayrı… Onunla yataktayız, biz sünnet olmuşuz o da yanımızda duruyor. Bir tek o zaman anne-babayı bir arada hatırlıyorum. Bizim doğduğumuz evde hiç anne-babayı hatırlamıyorum. Zaten hiç sevgi göremedik babamdan. Eski İstanbul beyefendisi diye onlar göstermezdi sevgililerini. Hiç kucağına aldığını hatırlamam babamın. 45 yaşında bile yanında bacak bacak üstüne atamazdık. Öyle bir terbiye görmüştük. Annem de bize öyle öğretmişti. Babamla ayrı olduğu halde 'baba' diyemezdik. 'Babacım' derdik. Bizim evin sokağın köşesinden gelirken bir ıslığı vardı rahmetlinin onu duyduk mu hazır ol duruşuna girerdik.' dedi.

Anne babasının ayrılma sürecinden sonra zorlu günler yaşadığına değinin Erbil, 'Annemi hatırlıyorum, o dönemler bize sevgi gösterirdi. Bizim için canla başla her şeyin üstesinden gelmeye çalışırdı. Genç bir kadındı çok genç yaşta dul kaldı. Ankara'ya teyzemin yanına gittik. Annem orada kendinden 10 yaş küçük bir doktorla tanıştı ve evlendi. Doktorla evlendikten sonra her şey tersine döndü bizim için. Adam rahmetli olana kadar hiçbir kadına yan gözle bakmadı. Ama annem bizi çok ezdirdi o adama. Annemi de çok sevdiği için tabii kıskanıyordu. Biz de büyüdükçe gözüne batmaya başladık. Evde istememeye başladı. Baskı yapıyordu… Ben 10 yaşındayım sokağa çıkıp arkadaşlarımla oynamama izin vermiyordu. Kardeşlerimle bana güzel davrandığı an pek yoktu. Babam sevmiyordu o adam nasıl sevsin!' sözleriyle gözyaşlarına boğuldu.

Mehmet Ali Erbil gözyaşları içinde anlattı: Babam sevmiyordu o adam nasıl sevsin!

Ben her zaman maddi manevi yanlarında oldum. Bu yüzden vicdanımı çok rahat hissediyorum. Çok üzdüler ama bizi… Bir evlat olarak annem çok üzdü. İçimdeki sevgiyi boşalttı.

Çocukken tiyatroya ilgisi olmadığına da değinen ünlü komedyen mecburiyetten yatıla okula gittiğini söyledi:

"14 yaşımda yatıla okula girdim o da tiyatro aşkımdan falan girmedim. 'Yatılı okul' diye girdim. Ortada kalmayayım diye… 'Babasının yanında üvey anne var, orada olamayacak' bir yatılı okul arayışına girdiler evden gönderilmek gibi düşünün…

Benim evden kurtulmak gibi bir düşüncem yoktu. Daha o bilinçte değildim. 14 yaşımda Teksasçılık oynuyordum öyle düşünün… Okul arkadaşlarım hep söyler Selçuk Yöntem'den Derya Baykal'a hepsi söyler 'geldiğinde çocuktun' 16 yaşından küçük almıyorlardı konservatuvara. Koca koca adamlar, üniversiteden gelmişler ben daha 14 yaşımdaydım.  En kötüsü de çamaşır falan yıkamayı bilmiyorum, anneme çamaşırlarımı yıkattırmıyordu o adam. Bir komşumuz vardı ona deterjan alırdım o yıkardı."

Mehmet Ali Erbil gözyaşları içinde anlattı: Babam sevmiyordu o adam nasıl sevsin!

Annesine olan kırgınlığına değinen Erbil, 'annemin el alemin adamına bizi ezdirdiğini görmek çok acı bir şeydi. Yıllarca bunu unutamadım ve içimde anne sevgisi kalmadı. Boşaldı, bir çocuğu düşünebiliyor musun anne sevgisinin kalmaması o duygunun boş kalması… Annemle bu konuda hiç yüzleşmedik. Ben bir televizyon programında bahsettim küstü bana. Yıllarca ben onların yanında oldum maddi manevi hiçbir yerde de söylemedim sanki ben iftira atıyormuşum gibi küstü.' dedi.

Anneme kızgın değilim, zaten o programa kadar da kızgın değildim. O bize çektiren adama bile bakardım. Aylarca misafir ederdim. Onunla da yüzleşemedim. Bizi çok bastırdıkları için yüzleşemedik. Abim de aynı şekilde o da çok çekti.

Mehmet Ali Erbil gözyaşları içinde anlattı: Babam sevmiyordu o adam nasıl sevsin!

Çocukken yaşadıklarından çok etkilenen ünlü şovmen kendisine bir söz verdiğini ancak yaşadıklarının etkisiyle sözünü tutamadığını söyledi:

"Ben her gece yatılı okulda söz verirdim. 'Bunlar gibi olmayacağım. Hiç bırakmayacağım çocuklarımı, ailemi' diye kendi kendime söz verirdim.  Sözümü yerine getiremedim. Dört kere evlendim, olmuyor işte… Yaşadıklarımdan sonra bu sözü tutmak reflekslerimin dışında gerçekleşti. Hiçbir eşimi mağdur etmedim. Hiçbirine bağırmadım.  Bütün hanımlarımın çocuklarımın geleceklerini garanti altına aldım."

Mehmet Ali Erbil gözyaşları içinde anlattı: Babam sevmiyordu o adam nasıl sevsin!

Mehmet Ali Erbil, Erbil, Mevla, Kaza, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil gözyaşları içinde anlattı: Babam sevmiyordu o adam nasıl sevsin! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
500

Son Dakika

Sarı-Kırmızılılar'ın yeni 10 numarası Cicaldau, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek 12:07 Sarı-Kırmızılılar'ın yeni 10 numarası Cicaldau, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi 11:51 Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi TRT muhabiri gözyaşlarını tutamadı! Manavgat'ta yaşanan yangın felaketinin detayları yürek parçaladı 11:36 TRT muhabiri gözyaşlarını tutamadı! Manavgat'ta yaşanan yangın felaketinin detayları yürek parçaladı
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor 10:58 Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi 10:40 Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur 10:03 Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur
Kene belası geri döndü! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti 09:40 Kene belası geri döndü! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu 09:13 Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu

Son Dakika Haberleri
12:06 Sarı-Kırmızılılar'ın yeni 10 numarası Cicaldau, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek
11:57 Korona hastasından aldığı tükürüğü patronunun çayına karıştırdı! Mahkeme, ölümcül tuzağı affetmedi
11:50 Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
11:45 İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada
11:35 TRT muhabiri gözyaşlarını tutamadı! Manavgat'ta yaşanan yangın felaketinin detayları yürek parçaladı
11:26 Son Dakika: 2021 YKS kılavuzu yayınlandı, 5-13 Ağustos tarihleri arasında tercihler yapılacak
11:21 Mehmet Ceyhan, "Oğlu aşı olmadı" iddialarına paylaştığı fotoğrafla cevap verdi
11:07 Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış
10:58 Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor
10:53 ABD'deki 8.2'lik depremin görüntüleri korkuttu! Sokaklar siren sesleriyle inledi
Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var         
12:10
Korona hastasından aldığı tükürüğü patronunun çayına karıştırdı! Mahkeme, ölümcül tuzağı affetmedi Korona hastasından aldığı tükürüğü patronunun çayına karıştırdı! Mahkeme, ölümcül tuzağı affetmedi         
11:57
İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada         
11:45
Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış         
11:08
ABD'deki 8.2'lik depremin görüntüleri korkuttu! Sokaklar siren sesleriyle inledi ABD'deki 8.2'lik depremin görüntüleri korkuttu! Sokaklar siren sesleriyle inledi         
10:54
İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı         
10:14
Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi         
10:00
Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi         
09:37
Sevgilisinin yüzüne asit attığı Berfin Özek, o şahısla barışma günlerini anlattı: İntikam almak için gittim Sevgilisinin yüzüne asit attığı Berfin Özek, o şahısla barışma günlerini anlattı: İntikam almak için gittim         
09:10
Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı         
23:37
Sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'dan uzun bir aradan sonra ilk poz geldi! Mesajı da bir hayli dikkat çekici Sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'dan uzun bir aradan sonra ilk poz geldi! Mesajı da bir hayli dikkat çekici         
22:43
Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti         
22:41
Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı         
22:21
Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı         
19:55
Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler         
17:35
"Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi         
17:34
Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2021 12:23:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mehmet Ali Erbil gözyaşları içinde anlattı: Babam sevmiyordu o adam nasıl sevsin! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement