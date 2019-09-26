Son Dakika Haberleri: Mehmet Ali Erbil hastalığının ardından ilk kez Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya konuk oluyor....
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Mehmet Ali Erbil hastalığının ardından ilk kez Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya konuk oluyor....

1 saat önce

235 gün hastanede yaşam mücadelesi veren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez bir canlı yayına katılıyor, 2. Sayfa' ya konuk oluyor.

Mehmet Ali Erbil hastalığının ardından ilk kez Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya konuk oluyor...., System.String[]

235 gün hastanede yaşam mücadelesi veren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez bir canlı yayına katılıyor, 2. Sayfa' ya konuk oluyor.


Mehmet Ali Erbil'in konuk olduğu Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa 27 Eylül Cuma günü Kanal D'de…

Mehmet Ali Erbil, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:35 
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YORUMLAR (1)


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