Mehmet Ali Erbil hastalığının ardından ilk kez Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya konuk oluyor....
1 saat önce
235 gün hastanede yaşam mücadelesi veren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez bir canlı yayına katılıyor, 2. Sayfa' ya konuk oluyor.
235 gün hastanede yaşam mücadelesi veren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez bir canlı yayına katılıyor, 2. Sayfa' ya konuk oluyor.
Mehmet Ali Erbil'in konuk olduğu Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa 27 Eylül Cuma günü Kanal D'de…
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:35
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