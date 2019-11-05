Son Dakika Haberleri: Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı
Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı

Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Erbil, dün akşam rahatsızlanarak ikinci kez hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Erbil, dün akşam rahatsızlanarak ikinci kez hastaneye kaldırıldı.


Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, ünlü şovmenin sağlık durumu hakkında Instagram sayfasında açıklama yayınladı:


"Abim bildiğiniz gibi çok yorucu bir hastane süreci yaşadı. Evinde olsa da doktorları tarafından yakın takip altındaydı. Baş ağrısı nedeni ile yapılan incelemelerde beyinde çok ufak bir alanda kan akımının azaldığı saptandı. Bu nedenle yakın izlem amacı ile yatış yapıldı. Bilinci açık konuşuyor yemek yiyor. Endişe edecek bir şey yok. Bu kadar ağır bir süreç sonrasında bu tarz olaylar olabilir. Allah beterinden korusun. Hastalık da şifa da Allah'tan. Yine taburcu olup kendi sayfasından komik paylaşımlar yapar inşallah."

Mehmet Ali Erbil, Yeşim Erbil, Erbil, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:13 
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