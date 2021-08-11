Üye Girişi
Mehmet Ali Erbil iki hemşireyle kumarhanede! - Son Dakika

Mehmet Ali Erbil iki hemşireyle kumarhanede!

11.08.2021 08:12
Mehmet Ali Erbil iki hemşireyle kumarhanede!, System.String[]

Üç yıl önce evinin banyosunda düştükten sonra kaldırıldığı hastanede kaçış sendromu rahatsızlığı nükseden ve aylarca yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, şimdilerde yazın tadını çıkarıyor.

Üç yıl önce evinin banyosunda düştükten sonra kaldırıldığı hastanede kaçış sendromu rahatsızlığı nükseden ve aylarca yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, şimdilerde yazın tadını çıkarıyor. Geçen hafta eski eşi Nergis Kumbasar ve kızı Yasmin Erbil'le tatil yapan sanatçı, önceki gün de Sibel Can konseri için Belarus'a uçtu.

Hilton & H Casino'nun sahibi Mustafa Egemen Şener'in daveti üzerine Belarus'a giden Erbil, sağlık konusunda her türlü tedbirini almıştı. Otele giriş yaparken bir arkadaşımın görüp fotoğraflarını çektiği Erbil'in yanında iki özel hemşiresi, bir de asistanı vardı.

<a class='keyword-sd' href='/mehmet-ali-erbil-2/' title='Mehmet Ali Erbil'>Mehmet Ali Erbil</a> iki hemşireyle kumarhanede!

Hemşirenin taşıdığı bavulların birinde acil sağlık malzemeleri ve ilaçların olduğu öğrenildi.

Şovmen, asistanlarının yardımıyla otele giriş yaptı. Kumar tutkusuyla bilinen Erbil'i, casino'nun önünde görenler, "huylu huyundan vazgeçmiyor" yorumunda bulundu.

GS için elini taşın altına koydu

Galatasaray Spor Kulübü, Burak Elmas'ın başkan seçilmesiyle yeniden yapılanmaya başladı. Borçların ödenmesi için Galatasaray Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş.'yi yeniden yapılandıran Elmas, bu konudaki birikimlerini ortaya koyabilmesi için Türkiye'nin önde gelen inşaat şirketlerinin sahipleriyle bir araya geldi. Kulübün borçlarının ödenebilmesi ve Galatasaray'ın geleceği konularında somut fikirler ortaya koyan patronların bir kısmının yönetim kurulunda yer aldığını öğrendim. Onlardan biri de Erdinç Acar. Tutkulu bir Galatasaraylı olan Erdinç Acar, elini taşın altına koymaktan geri kalmamış ve kulübü maddi olarak daha iyi noktaya getirebilecek projeler için kolları sıvamış.

Mehmet Ali Erbil iki hemşireyle kumarhanede!

Covid'i ağır geçiriyor

Cemiyetin tanınmış ismi Aslı Sipahi, geçtiğimiz günlerde Covid'e yakalandı. Hastalığının ağır seyretmesiyle hemen hastaneye kaldırılan Sipahi, Taksim Acıbadem Hastanesi'nde müşahede altına alındı. Yaklaşık bir haftadır tedavi gören cemiyetin ünlü ismi, durumu iyi gitse de daha bir süre hastanede kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Ben de kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Mehmet Ali Erbil iki hemşireyle kumarhanede!

Arkadaşlık aşka dönüştü

Türkiye'nin tanınmış ve başarılı iş insanlarından Serdar Bilgili'nin yeğeni, Bodrum'daki Bella Sombra Hotel'in sahibi Şebnem Ercantürk evleniyor. Ercantürk, uzun yıllardır arkadaş olduğu genç sanayici Cumhur Timuçin ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Arkadaşlıkları iki yıl önce aşka dönüşen çift, evlenme kararı sonrası birlikte yaşamak için de ilk adımı atmış ve Emirgan'da ev almış. Şimdilerde evlerinin tadilatıyla uğraşan Şebnem Ercantürk-Cumhur Timuçin çiftine ben de ömür boyu mutluluklar diliyorum.

Mehmet Ali Erbil iki hemşireyle kumarhanede!
Mehmet Ali Erbil iki hemşireyle kumarhanede!

Mehmet Ali Erbil, Yasmin Erbil, Galatasaray, Erbil, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil iki hemşireyle kumarhanede! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

MasterChef'te bir ilk! Diğer şefler kararsız kalınca ana kadroya giren yarışmacıyı Danilo Zanna belirledi 07:56 MasterChef'te bir ilk! Diğer şefler kararsız kalınca ana kadroya giren yarışmacıyı Danilo Zanna belirledi Ünlü oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti 07:25 Ünlü oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti ABD'li 27 senatörden Türk SİHA'ları için şikayet mektubu: Üretimi durdurulsun 00:51 ABD'li 27 senatörden Türk SİHA'ları için şikayet mektubu: Üretimi durdurulsun
Sedat Peker'in ismini verdiği Aliye Uzun'dan hakkındaki iddialara yanıt: Zindaşti'yi şikayet ettim, devlet de bana koruma verdi 00:01 Sedat Peker'in ismini verdiği Aliye Uzun'dan hakkındaki iddialara yanıt: Zindaşti'yi şikayet ettim, devlet de bana koruma verdi Eda Nur'un 22:06 Eda Nur'un "Bana tecavüz etti" dediği şüphelinin savunması ortaya çıktı: Elini bile zorla tutmadım Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu 21:30 Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu
Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı 20:14 Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü 19:33 Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü

Son Dakika Haberleri
17:10 Son Dakika: Milyonlarca üniversiteli adayını ilgilendiren karar! YKS'de baraj puanları düştü
17:03 Messi, halkı sokağa döktü! "Burası Paris" tişörtüyle kendisini bekleyenleri selamladı
16:45 İstanbul'a ayak basan Rachid Ghezzal'dan Kartal pençesi
16:44 Son Dakika: Şüpheli ölümüyle arkasında soru işaretleri bırakan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan bir kişi yakalandı
16:39 Barcelona, ciddi bir delille Avrupa Adalet Divanı'na gitti! PSG'nin Messi transferini durdurmak istiyorlar
16:37 Çöp sandığı ayakkabıyı almak için çalılıklara giren temizlik işçisi cansız bir beden buldu
16:36 Altının kilogramı 479 bin 500 liraya düştü
16:35 Meksika'da futbol maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
16:18 Mahkemeden yeni karar! Tosuncuk'un tutukluluğu devam edecek
15:35 Emir Sarıgül, "Kızlarım yanımda, onlar için yardım yapıyorum" dedi, eski eşi yalanını ortaya çıkardı
Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor         
08:11
Rusların yeni avcı uçağı Su-75 Checkmate, ABD'yi korkuttu: Başımızı gerçekten ağrıtacak Rusların yeni avcı uçağı Su-75 Checkmate, ABD'yi korkuttu: Başımızı gerçekten ağrıtacak         
07:47
Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması üzerine mahalleli sokağa döküldü Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması üzerine mahalleli sokağa döküldü         
07:21
Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor         
00:28
Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz! Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz!         
22:13
Yıllık 1 milyon dolar kazanacağı iddia edilen Rıdvan Dilmen'den esprili yanıt: Yanlış yazmışlar, aylık alacağım Yıllık 1 milyon dolar kazanacağı iddia edilen Rıdvan Dilmen'den esprili yanıt: Yanlış yazmışlar, aylık alacağım         
21:51
Zeytinburnu'ndaki Taliban bayrağı açılması görüntülerinin geçen seneye ait olduğu tespit edildi Zeytinburnu'ndaki Taliban bayrağı açılması görüntülerinin geçen seneye ait olduğu tespit edildi         
20:41
Kuyumcudan 130 bin TL çalan hamile kadın, kendisini nişanlısının azmettirdiğini itiraf etti Kuyumcudan 130 bin TL çalan hamile kadın, kendisini nişanlısının azmettirdiğini itiraf etti         
20:09
Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu "15 milletvekili" sorusu ortamı gerdi! Polis müdahale etti         
19:00
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı         
18:13
MHP lideri Bahçeli, tek tweetle YKS'de baraj puanını düşürdü MHP lideri Bahçeli, tek tweetle YKS'de baraj puanını düşürdü         
17:32
İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: "Bir acıyla uyandım" dedi         
15:26
Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın         
15:18
Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde "Ayağım nerede" diye sordu         
14:54
Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı         
14:30
İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz         
14:06
Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı         
11:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 08:40:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mehmet Ali Erbil iki hemşireyle kumarhanede! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement