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Mehmet Ali Erbil, ikinci kez evinde düştü! Ünlü şovmen hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Mehmet Ali Erbil, ikinci kez evinde düştü! Ünlü şovmen hastaneye kaldırıldı

07.06.2021 16:24

Evinin banyosunda 3 yıl önce düşerek hastaneye kaldırılan ve kaçış sendromu rahatsızlığı nüksedince aylarca yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil'in, yeniden evinde düştüğü öğrenildi. Ünlü şovmen apar topar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun ise iyi olduğu ve Erbil'in taburcu edildiği belirtildi.

Son olarak İbrahim Tatlıses'in programına konuk olan ve eğlenceli halleriyle dikkat çeken Mehmet Ali Erbil'e adeta nazar değdi. Erbil'in evinde düştüğü ve apar topar hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Posta yazarı Suna Akyıldız, köşesinde Mehmet Ali Erbil'in talihsiz bir kaza daha geçirdiğini yazdı. Akyıldız yazısında "Bu arada Mehmet Ali Erbil'e de nazar değmiş. Evinde düşünce apar topar hastaneye kaldırılmış" ifadelerini kullandı. Sağlık durumu iyi olan şovmen, evinde dinleniyor.

MEHMET ALİ ERBİL'DEN FOTOĞRAF GELDİ

Erbil'in geçtiğimiz günlerde adının aşk dedikodusuna karıştığı Funda Aksu, sosyal medya hesabından şovmenin son halini paylaştı. Erbil'in yemek yerken çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Aksu, "Hayırlı, sağlıklı haftalar diliyoruz" notunu yazdı.

İkinci kez evinde düşen Mehmet Ali Erbil, hastaneye kaldırıldı
Mehmet Ali Erbil, ikinci kez evinde düştü! Ünlü şovmen hastaneye kaldırıldı

İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Erbil, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil, ikinci kez evinde düştü! Ünlü şovmen hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Magazin


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