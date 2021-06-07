Mehmet Ali Erbil, ikinci kez evinde düştü! Ünlü şovmen hastaneye kaldırıldı

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Son olarak İbrahim Tatlıses'in programına konuk olan ve eğlenceli halleriyle dikkat çeken Mehmet Ali Erbil'e adeta nazar değdi. Erbil'in evinde düştüğü ve apar topar hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Posta yazarı Suna Akyıldız, köşesinde Mehmet Ali Erbil'in talihsiz bir kaza daha geçirdiğini yazdı. Akyıldız yazısında "Bu arada Mehmet Ali Erbil'e de nazar değmiş. Evinde düşünce apar topar hastaneye kaldırılmış" ifadelerini kullandı. Sağlık durumu iyi olan şovmen, evinde dinleniyor.

MEHMET ALİ ERBİL'DEN FOTOĞRAF GELDİ

Erbil'in geçtiğimiz günlerde adının aşk dedikodusuna karıştığı Funda Aksu, sosyal medya hesabından şovmenin son halini paylaştı. Erbil'in yemek yerken çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Aksu, "Hayırlı, sağlıklı haftalar diliyoruz" notunu yazdı.