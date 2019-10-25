Son Dakika Haberleri: Mehmet Ali Erbil'in dönüşü
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Mehmet Ali Erbil'in dönüşü

1 saat önce

Hababam Sınıfı serisinin yeni filminde rol alacak olan Erbil, ilk set gününü Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

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Hababam Sınıfı serisinin yeni filminde rol alacak olan Erbil, ilk set gününü Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.


Ünlü şovmene abisi Mustafa Erbil ile dostları Tolga yüce ve Ercan Avşar eşlik etti.

Instagram, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:34 
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