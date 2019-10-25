Mehmet Ali Erbil'in dönüşü
1 saat önce
Hababam Sınıfı serisinin yeni filminde rol alacak olan Erbil, ilk set gününü Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
Hababam Sınıfı serisinin yeni filminde rol alacak olan Erbil, ilk set gününü Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
Ünlü şovmene abisi Mustafa Erbil ile dostları Tolga yüce ve Ercan Avşar eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:34
24 yaşındaki gencin bir gecede 3,8 milyar dolarlık serveti oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii'nde vatandaşlara seslendi Rusya'da bir asker, 8 silah arkadaşını öldürdü 235 gün yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, Hababam Sınıfı filmiyle setlere geri döndü