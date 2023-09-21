"20 yaşındaki biriyle beraber olurum" diyen Mehmet Ali Erbil evleniyor! İşte nikah masasına oturacağı isim

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Bugüne kadar beş kez nikah masasına oturan ve özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Ali Erbil'in, sosyal medya üzerinden tanıştığı 24 yaşındaki biriyle nikah masasına oturacağı iddia edildi.

"20 YAŞINDA BİRİYLE OLURUM"

Birkaç ay önce Haberler.com stüdyolarında Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtlayan Mehmet Ali Erbil, "66 yaşında bir adam olarak ben 20 yaşındaki bir kızla beraber olurum ve hakkını da veririm yani" açıklamasını yapmıştı.

24 YAŞINDAKİ KIZA AŞIK OLDU

Açıklamasıyla tepki çeken Mehmet Ali Erbil'le ilgili bomba iddia geldi. 66 yaşındaki şovmen yakın bir zamanda altıncı evliliğini yapmaya hazırlanıyor. İddiaya göre yaklaşık 5 ay önce 24 yaşındaki biriyle tanışan Erbil, genç kıza aşık oldu. Erbil'in nikah masasına oturacağı genç kızın ismi ise Gülseren Ceylan.

İşte Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi;