Mehmet Ali Erbil'in kendisini aldattığı iddiaları sorulan Tuğba Coşkun deliye döndü

Günlerdir gündemi meşgul eden Mehmet Ali Erbil- Seda Sayan polemiğinde her şey Mehmet Ali Erbil'in Tolga Yüce'nin "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar" sözünü Instagram'da paylaşmasıyla başladı.

KIZGINLIĞINI ANLATTI

Erbil, bir televizyon programına telefonla bağlanarak neden böyle bir paylaşımda bulunduğunu anlattı:

"Seda Sayan iki senedir beni aramadı. Bir kez bile sağlık durumumu sormadı. Yakın arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı, fakat Seda Sayan beni aramayı bırakın, menajerime bile sağlık durumumu sormadı. Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses başta olmak üzere yanımdan ayrılmadılar."

SEDA SAYAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Eski dostunun bu suçlamaları karşısında sessizliğini bozan Sayan, "Allah ıslah etsin. Allah müstehakını versin. Keşke başına gelenlerden ders çıkarıp kirli ruhunun temizlenmesi için çaba sarf etseydi. Ama maalesef huylu huyundan vazgeçmiyor" ifadelerini kullandı.

ERBİL'İN EŞİNİ ALDATTIĞINI İDDİA ETTİ

Kızgınlığı geçmeyen Seda Sayan, bu kez sosyal medya hesabından Erbil'e ağır bir suçlamada bulundu. Ünlü şovmenin evdeki hizmetlisine tecavüz ettiğini belirten Seda Sayan "Tuğba ile evli iken evdeki hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var, bence işine bak ruhunu arındır. Ayrıca bu olay da benim geçmişimi kirli yapmaz. Zaten boşanma nedenin bu olay olduğu için tüm yakınındaki eşlerin, ailen herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Ben dış kapının mandalıydım. Geçmişi kirli olan sensin." yazdı.

ERBİL ÖZÜR DİLEDİ

Seda Sayan, bir süre sonra Erbil'e ağır suçlamalarda bulunduğu paylaşımını silerek bu notu düştü... Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'ın iddiaları karşısında bir açıklama yaptı:

"Ben Mehmet Ali Erbil, hepinizin bildiği, tanıdığı... Evet sınırı aştım, hata yaptım, sitem edeyim derken kontrolü kaybettim. Üzgünüm, amacım kimsenin onuruna zarar vermek değildi, hele ki tarih kadar eski bir dosta karşı böyle bir niyetim asla olamaz. Ama sizler de biliyorsunuz ki 2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum. Doktorlarım zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanlarım olabileceği konusunda uyardılar. Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı... Siz de sormadınız mı 'madem böyle bir şey vardı niye sustun' diye? Her neyse benim alnım ak ve kendi payıma düşeni yaptım. Herkes de kendisine yakışanı yapsın."

Sayan'dan özür dileyen Mehmet Ali Erbil, "Seda benim canımdır, kardeşimdir. Ben ilaçların tesiriyle bir yanlış yaptım, özür diliyorum. Aramıza kimse giremez, girmesin de" ifadelerini kullanmıştı.

SAYAN'DAN GERİ ADIM

Seda Sayan, son paylaşımına ise "Şahsıma yapılan çok ağır hakaretlerden sonra öfkeyle, ayrılık sebebi olan aldatmayı tecavüz diye yanlış dile getirdim. İftira değil yanlış açıklama oldu" notunu düşmüştü.

ERBİL'İN ESKİ EŞİNE İDDİALAR SORULDU

Tuğba Coşkun ise önceki gün Etiler'de bir AVM'de görüntülendi. Seda Sayan'ın magazin gündeminde bomba etkisi yaratan iddialarıyla ilgili konuşmak istemeyen Tuğba Coşkun, muhabirlerin soruları karşısında sinirlendi. Coşkun, "Bu konuda hiçbir şey söylemeyeceğim, lütfen" diyerek panikle kameralardan uzaklaştı.