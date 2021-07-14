Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, ayakları için açılan Instagram hesabına tepki gösterdi: Siz delirmişsiniz

Paylaşımları ve pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Yasmin Erbil, bu sefer bambaşka bir konuyla gündem oldu. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Erbil'in ayaklarına hayran olan bir takipçisi bunun için özel bir hesap açtı. Ayakları için açılan hesabı gören Erbil, kişisel hesabından sitem etti.

"YASMİN ERBİL'İN AYAKLARI"

'Yasmin Erbil'in Ayakları' isimli sayfada "Dünyalar güzeli Yasmin Erbil'in dünyalar güzeli ayakları için açılmış bir hayran hesabıdır" açıklamasına yer verildi. Yasmin Erbil, 109 kişinin takip ettiği sayfanın ekran görüntüsünü kendi hesabının hikaye kısmından paylaşarak "Siz delirmişsiniz" yazdı.