Üye Girişi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, ayakları için açılan Instagram hesabına tepki gösterdi: Siz delirmişsiniz - Son Dakika

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, ayakları için açılan Instagram hesabına tepki gösterdi: Siz delirmişsiniz

14.07.2021 08:19

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil'in ayakları için bir Instagram hesabı açıldı. "Yasmin Erbil'in Ayakları' isimli hesabı görünce şaşkına dönen Erbil, "Siz delirmişsiniz" diyerek şaşkınlığını ve tepkisini gizleyemedi.

Paylaşımları ve pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Yasmin Erbil, bu sefer bambaşka bir konuyla gündem oldu. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Erbil'in ayaklarına hayran olan bir takipçisi bunun için özel bir hesap açtı. Ayakları için açılan hesabı gören Erbil, kişisel hesabından sitem etti.

"YASMİN ERBİL'İN AYAKLARI"

'Yasmin Erbil'in Ayakları' isimli sayfada "Dünyalar güzeli Yasmin Erbil'in dünyalar güzeli ayakları için açılmış bir hayran hesabıdır" açıklamasına yer verildi. Yasmin Erbil, 109 kişinin takip ettiği sayfanın ekran görüntüsünü kendi hesabının hikaye kısmından paylaşarak "Siz delirmişsiniz" yazdı.

<a class='keyword-sd' href='/mehmet-ali-erbil/' title='Mehmet Ali Erbil'>Mehmet Ali Erbil</a>'in kızı Yasmin Erbil, ayakları için açılan <a class='keyword-sd' href='/instagram/' title='Instagram'>Instagram</a> hesabına tepki gösterdi: Siz delirmişsiniz
Yasmin Erbil, ayakları için açılan Instagram hesabına tepki gösterdi: Siz delirmişsiniz
Yasmin Erbil, ayakları için açılan Instagram hesabına tepki gösterdi: Siz delirmişsiniz
Yasmin Erbil, ayakları için açılan Instagram hesabına tepki gösterdi: Siz delirmişsiniz
Yasmin Erbil, ayakları için açılan Instagram hesabına tepki gösterdi: Siz delirmişsiniz
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, ayakları için açılan Instagram hesabına tepki gösterdi: Siz delirmişsiniz
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, ayakları için açılan Instagram hesabına tepki gösterdi: Siz delirmişsiniz

Yasmin Erbil, Erbil, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, ayakları için açılan Instagram hesabına tepki gösterdi: Siz delirmişsiniz - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

TRT yönetimine giren Hilal Kaplan, sosyal medyada gündem oldu 08:53 TRT yönetimine giren Hilal Kaplan, sosyal medyada gündem oldu Resmi Gazetede yayımlandı: TRT Genel Müdürlüğüne Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Albayrak atandı 08:26 Resmi Gazetede yayımlandı: TRT Genel Müdürlüğüne Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Albayrak atandı Nebahat Çehre'den Aydemir Akbaş'ın 08:14 Nebahat Çehre'den Aydemir Akbaş'ın "Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenmek isterdim" sözlerine cevap
Meteoroloji'den uyarı! İstanbul dahil 10 il için kuvvetli yağış uyarısı 08:07 Meteoroloji'den uyarı! İstanbul dahil 10 il için kuvvetli yağış uyarısı Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı 07:59 Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı Mavi dekolteli bikinisiyle poz veren Ece Erken, aldığı kilolara dert yandı 00:51 Mavi dekolteli bikinisiyle poz veren Ece Erken, aldığı kilolara dert yandı
Ünlü şarkıcı Zara, göğüs dekoltesini gül emojisiyle sansürledi 23:36 Ünlü şarkıcı Zara, göğüs dekoltesini gül emojisiyle sansürledi Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü 21:55 Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü

Son Dakika Haberleri
09:07 Muğla Marmaris'te HDP ilçesi binasına saldırı! Şüpheli gözaltına alındı
08:52 TRT yönetimine giren Hilal Kaplan, sosyal medyada gündem oldu
08:26 Resmi Gazetede yayımlandı: TRT Genel Müdürlüğüne Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Albayrak atandı
08:16 Evden kötü koku şikayeti geliyordu! Bir haftadır haber alınamayan şahsın cansız bedeni bulundu
08:13 Joe Biden aday gösterdi! Eski Arizona senatörü Jeff Flake Türkiye Büyükelçisi olabilir
08:07 Meteoroloji'den uyarı! İstanbul dahil 10 il için kuvvetli yağış uyarısı
08:04 Siyasi partilere kötü haber! Z kuşağının yüzde 30'u hiçbirine oy vermedi
07:59 Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı
18:58 Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
18:16 Yıldız golcü Diego Costa adım adım Beşiktaş'a! 2 yıllık sözleşmeye imza atması an meselesi
Muğla Marmaris'te HDP ilçesi binasına saldırı! Şüpheli gözaltına alındı Muğla Marmaris'te HDP ilçesi binasına saldırı! Şüpheli gözaltına alındı         
09:07
Ağrı'da konser veren Mustafa Ceceli, Kürtçe şarkılar okudu Ağrı'da konser veren Mustafa Ceceli, Kürtçe şarkılar okudu         
08:30
Evden kötü koku şikayeti geliyordu! Bir haftadır haber alınamayan şahsın cansız bedeni bulundu Evden kötü koku şikayeti geliyordu! Bir haftadır haber alınamayan şahsın cansız bedeni bulundu         
08:17
Joe Biden aday gösterdi! Eski Arizona senatörü Jeff Flake Türkiye Büyükelçisi olabilir Joe Biden aday gösterdi! Eski Arizona senatörü Jeff Flake Türkiye Büyükelçisi olabilir         
08:13
Siyasi partilere kötü haber! Z kuşağının yüzde 30'u hiçbirine oy vermedi Siyasi partilere kötü haber! Z kuşağının yüzde 30'u hiçbirine oy vermedi         
08:04
İspanya, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ses kaydını konuşuyor! Efsane futbolculara demediğini bırakmadı İspanya, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ses kaydını konuşuyor! Efsane futbolculara demediğini bırakmadı         
00:53
Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı         
00:07
Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı         
23:21
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz         
21:27
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yosun bağlamış insan iskeleti buldu Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yosun bağlamış insan iskeleti buldu         
21:03
Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu         
20:09
Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi         
20:02
Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu         
20:00
8 yaşındaki çocuk, havuzda herkesin gözü önünde boğuldu 8 yaşındaki çocuk, havuzda herkesin gözü önünde boğuldu         
18:59
Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu         
17:46
Manisa Futbol Kulübü'nü heyecanlandıran transfer! Fransız devi PSG, 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etti Manisa Futbol Kulübü'nü heyecanlandıran transfer! Fransız devi PSG, 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etti         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 09:13:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, ayakları için açılan Instagram hesabına tepki gösterdi: Siz delirmişsiniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement