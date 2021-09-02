Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan Yasmin Erbil, yaptığı son paylaşımla magazin dünyasının gündemine geldi. Kişisel Instagram hesabından yatak pozunu paylaşan 25 yaşındaki ünlü isim, takipçilerini etkilemeyi başardı.
Paylaşımında iki kareye yer veren Erbil, paylaştığı yatak pozlu fotoğrafın altına "Sürpriz sonlu, eller yukarı" notunu düştü. İkinci fotoğrafta ise yerde uzanan köpeğinin resmini paylaştı.
Erbil'in paylaşımını beğenenlerden biri de Seda Sayan oldu. Ünlü sanatçı yaptığı yorumda kalp emojisi kullandı.
Son Dakika › Magazin › Yasmin Erbil yatak pozlu paylaşımıyla gündem oldu! Seda Sayan yorum bıraktı - Son Dakika Magazin