Mehmet Ali Erbil'in konuk olduğu İbo Show'da duygusal anlar! Gözyaşları sel oldu - Son Dakika

Mehmet Ali Erbil'in konuk olduğu İbo Show'da duygusal anlar! Gözyaşları sel oldu

24.01.2021 00:59

Star TV'de yayınlanan İbo Show'un son bölümüne, Mehmet Ali Erbil röportajı damga vurdu. Erbil, röportaja 'Seninle benim kadar kimsenin hatırı yoktur insanlarda' sözleri ile başladı. İkilinin sohbeti sırasında duygusal anlar da yaşandı.

Star TV'de yayınlanan İbo Show, çok özel bir bölümle bu akşam seyirci karşısına çıktı. Geceye damga vuran İbo Show'da Mehmet Ali Erbil röportajı çok konuşuldu. Sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir ekranlarda göremediğimiz Erbil, günlerinin nasıl geçtiğini eski dostu İbrahim Tatlıses'e anlattı.

İbo Show'un ilk bölümde konukları arasında Ebru Yaşar, Resul Dindar, Selçuk Balcı ve Çetin Altay yer aldı. Eğlenceli anlara sahne olan ilk bölümde şarkılar söylendi, horonlar tepildi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

İkinci bölümde ise Mehmet Ali Erbil özel röportajı vardı. 'Seninle benim kadar kimsenin hatırı yoktur insanlarda' sözleri başlayan röportajda Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlıses, eski günlerden ve artık hayatta olmayan arkadaşlarından bahsederken göz yaşlarını tutamadı. Mehmet Ali Erbil koronadan dolayı dışarı çıkmadığını genelde evde olduğunu söyledi.

İbrahim Tatlıses'in 8. çocuğu istediğini söylemesi üzerine Mehmet Ali Erbil'in 'Bende 3 tane çocuk mu vardı?' sorusu güldürdü.

Mehmet Ali Erbil'in konuk olduğu İbo Show'da duygusal anlar! Gözyaşları sel oldu

MEHMET ALİ ERBİL SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kaçış sendromu hastalığı yüzünden uzun süre hastanede yatan ve ölümden dönen Mehmet Ali Erbil bir süredir evinde tedavi görüyordu. Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili son olarak gelen haberlerde yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak adına kök hücre tedavisine başladığı duyurulmuştu.

Şimdilerde de sık sık kontrolleri yapılan ve günden güne iyileşen Erbil, "Doktorum çok iyiydi, tedavim iyi geldi" demişti.

Mehmet Ali Erbil'in konuk olduğu İbo Show'da duygusal anlar! Gözyaşları sel oldu

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Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil'in konuk olduğu İbo Show'da duygusal anlar! Gözyaşları sel oldu - Son Dakika Magazin


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