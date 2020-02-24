Mehmet Ali Erbil'in tedavisi evde devam ediyor! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil'in tedavisi evde devam ediyor! - Son Dakika Magazin

Mehmet Ali Erbil'in tedavisi evde devam ediyor!

6 saat önce

3 haftada bir doktor kontrolüne giden ünlü şovmen, ayrıca fizik tedavi de görüyor.

Mehmet Ali Erbil'in tedavisi evde devam ediyor!, System.String[]

3 haftada bir doktor kontrolüne giden ünlü şovmen, ayrıca fizik tedavi de görüyor. Erbil, hemşire gözetiminde her gün egzersiz yapıyor. Geçen yıl evinde düşüp kaburgasını kıran Erbil, hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün yoğun bakımda tedavi görmüş, daha sonra da iki kez hastaneye kaldırılmıştı.

Erbil, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:45 
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