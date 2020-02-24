Mehmet Ali Erbil'in tedavisi evde devam ediyor!

3 haftada bir doktor kontrolüne giden ünlü şovmen, ayrıca fizik tedavi de görüyor. Erbil, hemşire gözetiminde her gün egzersiz yapıyor. Geçen yıl evinde düşüp kaburgasını kıran Erbil, hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün yoğun bakımda tedavi görmüş, daha sonra da iki kez hastaneye kaldırılmıştı.