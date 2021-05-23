Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı Funda Aksu, aralarında ilişki olmadığını söyledi

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süre hastanede kalan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, tedavisine bir süredir evde devam ediyordu. Aşk konusunda sessizliğini koruyan Erbil, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabına eklediği fotoğrafla, yeni aşkını ilan etmişti.

Erbil'in Instagram profil fotoğrafına kendisinden 40 yaş küçük Funda Aksoy'la yan yana fotoğrafını koyması, "yeni aşk ilanı" olarak yorumlanmıştı.

MALİ'YE KÖTÜ HABER

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in 24 yaşındaki Funda Aksoy'dan kötü haber geldi. Yaşananların ardından Erbil ile aşk yaşadığı iddia edilen Funda Aksu sessizliğini bozdu. 2. Sayfa'ya sosyal medya üzerinden ulaşan Aksu, "Sadece telefonla görüntülü görüştük, hiç yan yana gelmedik. Herhangi bir aşk söz konusu olamaz" diye konuştu.

"PROFİL RESMİNİ KENDİSİ YAPMIŞ"

Aksu, sözlerine "Kendisi yaşça büyük benden. Profil resmi kendisi yapmış kolajla, görüşmedim. O yüzden mümkün değil böyle bir şey" diye devam etti.

APAR TOPAR PROFİL FOTOĞRAFINI DEĞİŞTİRDİ

Mehmet Ali Erbil'in Instagram profiline koyduğu Aksu'nun yer aldığı kareyi değiştirmesi ve kendi tek fotoğrafını koyması da dikkat çekti.