Üye Girişi
Mehmet Ali Erbil, menajeri Stelya Pipis'e ev hediye etti - Son Dakika

Mehmet Ali Erbil, menajeri Stelya Pipis'e ev hediye etti

18.09.2021 14:39
Mehmet Ali Erbil, menajeri Stelya Pipis'e ev hediye etti, System.String[]

Şovmen Mehmet Ali Erbil, hem yakın dostu hem de menajeri olan Stelyo Pipis'e büyük bir jest yaparak ev aldı. Güzel haberi sosyal medya hesabından paylaşan Pipis, "Allah seni başımızdan hiç eksik etmesin" diyerek Erbil'e teşekkür etti.

Uzun süredir kaçış sendromu rahatsızlığıyla mücadele eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan dostu ve menajerine aldığı hediyeyle dikkatleri üzerine çekti.

"BU ZOR ZAMANDA BANA EV HEDİYE ETTİ"

Erbil, uzun zamandır tanıdığı menajeri Stelyo Pipis'e büyük bir jest yaparak ev hediye etti. Sosyal medya hesabı Instagram'dan Erbil'le bir pozunu paylaşan Pipis, "Herkesin hayatında kalbi ve varlığıyla büyük değer yaratan biri vardır. Yıllardır beraber olduğumuz, birlikte kah güldüğümüz kah ağladığımız uzun çok uzun yol arkadaşım. Ketom bu zor zamanda bana bir ev hediye ederek beni tekrar çok özel hissettirdi. Yüzündeki gülümseme hiç eksik olmasın. Allah seni başımızdan hiç eksik etmesin" diyerek ünlü isme teşekkür etti.

Menajerinin paylaşımını kendi Instagram hesabından yayınlayan Erbil ise "Hayat paylaşınca güzel Ketom" notunu yazdı.

Mehmet Ali Erbil, menajeri Stelya Pipis'e ev hediye etti
Mehmet Ali Erbil, menajeri Stelya Pipis'e ev hediye etti
Mehmet Ali Erbil, menajeri Stelya Pipis'e ev hediye etti
Mehmet Ali Erbil, menajeri Stelya Pipis'e ev hediye etti
Mehmet Ali Erbil, menajeri Stelya Pipis'e ev hediye etti

Mehmet Ali Erbil, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil, menajeri Stelya Pipis'e ev hediye etti - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

90 milyar dolarlık anlaşması iptal edilen Fransızlar, İngiltere'ye öfke kustu: ABD'nin kölesi oldular 14:37 90 milyar dolarlık anlaşması iptal edilen Fransızlar, İngiltere'ye öfke kustu: ABD'nin kölesi oldular İstanbul'da taksi çilesi bitmedi! Taksim'de turistler saatlerce bavullarıyla bekledi 14:32 İstanbul'da taksi çilesi bitmedi! Taksim'de turistler saatlerce bavullarıyla bekledi Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu 14:16 Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu
Şehidin nişanlısı cenazede feryat etti: Hadi canımın içi kalk 14:04 Şehidin nişanlısı cenazede feryat etti: Hadi canımın içi kalk Koronavirüsün etkileri sonucu Toyota, parça sağlama problemi nedeniyle Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak 13:44 Koronavirüsün etkileri sonucu Toyota, parça sağlama problemi nedeniyle Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim 13:02 Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim
Üsküdar'da şaşkına çeviren dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar 12:31 Üsküdar'da şaşkına çeviren dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı 11:32 ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
14:46 Kanser tedavisi gören kadın, silahla kendini vurarak canına kıydı
14:35 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu
14:15 Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu
14:14 Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaran İngiltere'nin kriterleri akıllarda soru işareti oluşturdu: AB'de uygulanan BioNTech aşısı farklı mı?
14:11 Adına açılan sahte kimliklerle onlarca kişi dolandırıldı! Mağdur vatandaş şimdi ölüm tehditleri alıyor
13:56 Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti
13:27 Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, verdiği sözü unutmayıp çocuklara cağ kebabı çevirdi
13:03 Süleyman Soylu'dan orman yangınları ve sel felaketinde AFAD'a sağladığı destekten ötürü CHP'li belediye başkanına teşekkür belgesi
12:46 Gelinim Mutfakta yarışmasında duygusal anlar yaşandı! Yarışmacının kızının kaybettiğini duyan Demet Akalın hüngür hüngür ağladı
12:42 Haberler.com'a konuşan CHP'li Gürsel Tekin'den kendi partisine özeleştiri: Akraba atamalarından ben de rahatsızım
Kanser tedavisi gören kadın, silahla kendini vurarak canına kıydı Kanser tedavisi gören kadın, silahla kendini vurarak canına kıydı         
14:47
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu         
14:35
Kovid-19 aşılarının geçerli olduğu ülkeler bundan sonra HES uygulamasından bakılabilecek Kovid-19 aşılarının geçerli olduğu ülkeler bundan sonra HES uygulamasından bakılabilecek         
14:23
Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaran İngiltere'nin kriterleri akıllarda soru işareti oluşturdu: AB'de uygulanan BioNTech aşısı farklı mı? Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaran İngiltere'nin kriterleri akıllarda soru işareti oluşturdu: AB'de uygulanan BioNTech aşısı farklı mı?         
14:14
Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti         
13:56
Süleyman Soylu'dan orman yangınları ve sel felaketinde AFAD'a sağladığı destekten ötürü CHP'li belediye başkanına teşekkür belgesi Süleyman Soylu'dan orman yangınları ve sel felaketinde AFAD'a sağladığı destekten ötürü CHP'li belediye başkanına teşekkür belgesi         
13:03
Haberler.com'a konuşan CHP'li Gürsel Tekin'den kendi partisine özeleştiri: Akraba atamalarından ben de rahatsızım Haberler.com'a konuşan CHP'li Gürsel Tekin'den kendi partisine özeleştiri: Akraba atamalarından ben de rahatsızım         
12:43
Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti         
11:55
Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım         
11:17
Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi         
11:15
Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı         
10:40
Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı         
10:38
Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı         
10:30
Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası" mesajı sonrası linke tıklayanın şifrelerini ele geçiriyorlar         
10:22
İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi         
10:16
18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, 18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, "Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar" demiş         
08:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2021 14:58:11. #1.12#
SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil, menajeri Stelya Pipis'e ev hediye etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement