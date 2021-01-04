Mehmet Ali Erbil müjdeyi verdi: Artık yürüyorum!

Evinde geçirdiği kaza sonrası hastanelik olan ve kaçış sendromumun nüksetmesi sonrası zorlu bir süreç geçiren Mehmet Ali Erbil, yeniden yürümeye başladı. Uzun zamandır fizyoterapist eşliğinde çalışan ünlü sanatçı ilk adımlarını attığı anın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Erbil gönderisine, 'Başta Fizyoterapistim Hilmi Erenler olmak üzere bu zor günlerde görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.