Mehmet Ali Erbil pişman oldu!

Hürriyet 'te Behlül Aydın 'ın haberine göre; Gazetecilerle sohbet eden Erbil , ekranlara dönmek istediğini söyledi: "Bir iki teklif var. Ben de istiyorum, ekranları çok özledim. Bir de nostalji olarak 'Çarkıfelek' ile dönersek çok daha anlamlı olur. Haftada iki gün düşünüyorum. İnsanlar dizilerden filan da sıkıldı. Bizim gibi eğlence programları daha cazip hale gelecek."

Ünlü şovmen, "Hastanede olduğunuz dönemde Nefise Karatay sizi aradı mı?" sorusuna, "Nefise çok hayırlı bir insandır. Beni değil de kızım Sezin'i aramış, onunla konuşmuş. O vefalıdır, Allah onu hep mutlu etsin" yanıtını vermişti.