Mehmet Ali Erbil pişman oldu! 'Boşboğazlık yaptım' - Son Dakika

Mehmet Ali Erbil pişman oldu! 'Boşboğazlık yaptım'

16.05.2021 07:45
Mehmet Ali Erbil pişman oldu! 'Boşboğazlık yaptım', System.String[]

Gazetecilerle sohbet eden Erbil, ekranlara dönmek istediğini söyledi: "Bir iki teklif var. Ben de istiyorum, ekranları çok özledim. Bir de nostalji olarak 'Çarkıfelek' ile dönersek çok daha anlamlı olur.

Gazetecilerle sohbet eden Erbil, ekranlara dönmek istediğini söyledi: "Bir iki teklif var. Ben de istiyorum, ekranları çok özledim. Bir de nostalji olarak 'Çarkıfelek' ile dönersek çok daha anlamlı olur. Haftada iki gün düşünüyorum. İnsanlar dizilerden filan da sıkıldı. Bizim gibi eğlence programları daha cazip hale gelecek."

<a class='keyword-sd' href='/mehmet-ali-erbil-2/' title='Mehmet Ali Erbil'>Mehmet Ali Erbil</a> pişman oldu! 'Boşboğazlık yaptım'

BOŞBOĞAZLIK YAPTIM

Ünlü komedyen, yıllar önce Nefise Karatay ile bir dergiye verdiği pozdan yaşadığı pişmanlığı dile getirmişti. Erbil, konunun hatırlatılması üzerine yaptığı açıklamayı boşboğazlık olarak nitelendirdi ve şöyle dedi:

"O boşboğazlık oldu. Böyle bir açıklamaya gerek yoktu. Benim içimde yıllardır bir vicdan azabıdır. Yaptığım bir yanlıştı. Dünyada bunu sanıyorum Brad Pitt ile Angelina Jolie yapmıştı. Biz de Türkiye'de öncü olalım dedik."

<a class='keyword-sd' href='/mehmet-ali-erbil/' title='Mehmet Ali Erbil'>Mehmet Ali Erbil</a> pişman oldu! 'Boşboğazlık yaptım'

NEFİSE KARATAY ARADI MI? Ünlü şovmen, "Hastanede olduğunuz dönemde Nefise Karatay sizi aradı mı?" sorusuna, "Nefise çok hayırlı bir insandır. Beni değil de kızım Sezin'i aramış, onunla konuşmuş. O vefalıdır, Allah onu hep mutlu etsin" yanıtını vermişti.

Mehmet Ali Erbil pişman oldu! 'Boşboğazlık yaptım'

Şovmen Mehmet Ali Erbil ve manken Nefise Karatay 2001 yılında evliliğin kıyısından döndü.

Mehmet Ali Erbil pişman oldu! 'Boşboğazlık yaptım'

Mehmet Ali Erbil, Nefise Karatay, Erbil, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil pişman oldu! 'Boşboğazlık yaptım' - Son Dakika Magazin


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