Mehmet Ali Erbil: Sağlığım yerinde!

Arkadaşlarıyla alışveriş merkezine gelen Erbil, restorana geçerek güneşli havanın tadını çıkardı. Limonata içen ekranların deneyimli ismi, fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı.

Basın mensuplarının objektiflerine de poz veren şovmen, sağlık durumunu soran gazetecilere "Sağlığım yerinde çok şükür, arkadaşlarla hava almaya çıktık" dedi. Akşam saatlerine kadar restoranda oturarak dinlenen Erbil'in neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Bu lekeyle yaşayamazdım

Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasında yaşanan tartışma magazin dünyasında büyük bir etki yaratmıştı. Daha sonra geri adım atan ikiliden Erbil, basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtladı ve kavganın perde arkasını anlattı.

Her şey Mehmet Ali Erbil'in Tolga Yüce'nin "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyorlar" sözünü Instagram'da paylaşmasıyla başladı.

Erbil'in bu açıklamasının ardından Seda Sayan'dan çok sert yanıt geldi. Ünlü şovmenin evdeki hizmetlisine tecavüz ettiğini belirten Seda Sayan, "Tuğba ile evliyken evdeki hizmetli kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var bence işine bak ruhunu arındır" yazdı.

"BU DOSTLUK ÖYLE KOLAY KOLAY BOZULMAZ"

Soruları yanıtlayan ünlü Şovmen, "Seda Hanım'la süt liman her şey. Kendisi Miami'de gelince barışma yemeği yapacağız ailecek. Kızlarım onun çocukları gibidir. Oğulcan'ı biz büyüttük. O derece arkadaşız. Sinan benim ev arkadaşımdı. Çok eskiden beri tanışıyoruz Seda ile... Benim sosyal medya ile ilgili çok bir bilgim yok. Seda bunun açıklamasını yaptı. Benim iki tane kızım var, bu leke ile yaşamak kolay değil.

50 yıllık sanat hayatımda böyle bir durumla anılmadım. Biz 35 senedir Seda ile birlikteyiz, akraba gibiyiz. Onun annesi benim annem gibidir. Ben onun annesine 'anne' derim. Çocukları da benim çocuğum gibidir.

Miami dönüşü Seda ile yemek yiyeceğiz, bize yakışmaz küslük. İkinci, üçüncü şahıslar tahrik etti bizi. Bu dostluk öyle kolay kolay bozulmaz" şeklinde konuştu.