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Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a açtı ağzını, yumdu gözünü: Geçmişi temiz değil - Son Dakika

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a açtı ağzını, yumdu gözünü: Geçmişi temiz değil

15.06.2021 15:27

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hastalık sürecinde kendisini arayıp sormayan Seda Sayan'a tepki gösteren Mehmet Ali Erbil, "Geçmişi temiz olsa iftar programı da sunardı. Televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" ifadelerini kullandı. Daha sonra bir programa bağlanan Erbil, Sayan'la ilgili olarak "Herkesi korkutmuş kimse bir şey demiyor" dedi.

Bir dönemin iki yakın arkadaşı olan Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil arasında sert rüzgarlar esmeye başladı. Peş peşe açıklamalar yapan Erbil, vefasızlıkla suçladığı Seda Sayan'a demediğini bırakmadı.

"GEÇMİŞİ TEMİZ OLSA İFTAR PROGRAMI SUNARDI"

Uzun zamandır kaçış sendromu rahatsızlığıyla mücadele eden Erbil, bu süreçte kendisini arayıp sormayan Seda Sayan için Instagram hesabından bir paylaşım yaparak "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" dedi.

Eski dostlar düşman oldu! Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a demediğini bırakmadı: Geçmişi temiz değil

"KADIN 60 YILDIR HERKESİ KORKUTMUŞ"

Bununla da yetinmeyen Erbil, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Magazin programına telefonla bağlanarak Sayan'ı insanların işinden etmekle suçladı. Şovmen, Sayan için "Fatih Ürek'ten sonra Onur Büyüktopçu'yu da görevinden alıkoydu. Kimse kötü konuşamıyor, çünkü bu kadın 60 yıldır herkesi korkutmuş" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a açtı ağzını, yumdu gözünü: Geçmişi temiz değil

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Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a açtı ağzını, yumdu gözünü: Geçmişi temiz değil - Son Dakika Magazin


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