Mehmet Ali Erbil: Seda'ya benzemeye geldim

3 yıldır sağlık sorunları yaşayan Mehmet Ali Erbil,yürürken şoförü ve yardımcısından destek aldı. Ünlü şovmen, "Fizik tedaviye mi geldiniz?" diye soran muhabirlere esprili bir yanıt verdi:

"Şükür arkadaşlar iyiyim, fizik tedaviye gelmedim. Estetiğe, Seda Sayan'a benzemeye geldim." Erbil'in yüzündeki kırışıklıklar için işlem yaptırdığı öğrenildi.

Fransız askısı yaptıran Seda Sayan, yeni görüntüsüyle sosyal medyada gündem olmuştu.