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Mehmet Ali Erbil: Seda'ya benzemeye geldim - Son Dakika

Mehmet Ali Erbil: Seda'ya benzemeye geldim

15.06.2021 07:35
Mehmet Ali Erbil: Seda'ya benzemeye geldim, System.String[]

3 yıldır sağlık sorunları yaşayan Mehmet Ali Erbil,yürürken şoförü ve yardımcısından destek aldı.

3 yıldır sağlık sorunları yaşayan Mehmet Ali Erbil,yürürken şoförü ve yardımcısından destek aldı. Ünlü şovmen, "Fizik tedaviye mi geldiniz?" diye soran muhabirlere esprili bir yanıt verdi:

<a class='keyword-sd' href='/mehmet-ali-erbil/' title='Mehmet Ali Erbil'>Mehmet Ali Erbil</a>: Seda'ya benzemeye geldim

"Şükür arkadaşlar iyiyim, fizik tedaviye gelmedim. Estetiğe, Seda Sayan'a benzemeye geldim." Erbil'in yüzündeki kırışıklıklar için işlem yaptırdığı öğrenildi.

Mehmet Ali Erbil: Seda'ya benzemeye geldim

Fransız askısı yaptıran Seda Sayan, yeni görüntüsüyle sosyal medyada gündem olmuştu.

Mehmet Ali Erbil: Seda'ya benzemeye geldim

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan, Erbil, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil: Seda'ya benzemeye geldim - Son Dakika Magazin


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