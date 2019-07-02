Son Dakika Haberleri: Mehmet Ali Erbil taburcu oldu (1)
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Mehmet Ali Erbil taburcu oldu (1)

1 saat önce

EVİNİN banyosunda düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 235 gündür tedavi gören Mehmet Ali Erbil, taburcu oldu.

Mehmet Ali Erbil taburcu oldu (1), System.String[]
EVİNİN banyosunda düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 235 gündür tedavi gören Mehmet Ali Erbil, taburcu oldu. Erbil hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan Erbil, hastane personeli ile hastalığı boyunca yanından ayrılmadıklarını belirttiği ilk eşi, kızı ve damadına teşekkür etti.
Ünlü showmen Mehmet Ali Erbil evinin banyosunda düşerek yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. 235 gündür tedavi gören Erbil bugün taburcu oldu. Ünlü showmen için hastane çıkışında pasta kesildi. Erbil hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erbil, "3 kere üst üste kaburgalarımı ameliyat etti hocam. Hastane personelimize çok teşekkür ediyorum. Öncelikle büyük kızıma çok teşekkür ediyorum. İlk eşime çok teşekkür ediyorum.  8 ay boyunca başımdan ayrılmadılar. Gizli gizli yoğun bakıma bile girmeye çalıştılar. Damadım bana yeniden duaları öğretti. Ben gözümü bile açamıyordum. O dua okuyordu ben tekrar ediyordum." dedi. Erbil açıklama yaparken zaman zaman duygusal anlar yaşadı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:03 Kaynak: DHA
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