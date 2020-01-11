Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Magazin

Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Ünlü sanatçının kızı Sezin Erbil ise " Babam şuan hastanede.

Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Ünlü sanatçının kızı Sezin Erbil ise " Babam şuan hastanede. Birazcık rahatsız. Net bir şey yok. Kontrolleri yapılıyor" dedi.

Sezin Erbil, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:43 
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