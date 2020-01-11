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Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı
6 saat önce
Ünlü sanatçının kızı Sezin Erbil ise " Babam şuan hastanede.
Ünlü sanatçının kızı Sezin Erbil ise " Babam şuan hastanede. Birazcık rahatsız. Net bir şey yok. Kontrolleri yapılıyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:43
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