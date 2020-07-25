Mehmet Ali Karaca: "Kümede kalmak buruk bir mutluluk oldu"

Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Mehmet Ali Karaca, Fenerbahçe maçının ardından, "Neticede sonuç 3-1 mağlup olduk. Buruk bir mutluluk oldu" dedi.

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Mehmet Ali Karaca, ligde kaldıklarından dolayı camia adına mutlu olduklarını ifade ederek, "Buradan 1 puan alarak ligi bitirmiş olsaydık çok daha güzel olacaktı ama hayırlısı böyleymiş. Oyunun ilk devresinde biz daha fazla gol pozisyonuna girdik, neredeyse rakibin pozisyonu yok gibiydi. İkinci devre golü bulduk ama yediğimiz ikinci golden sonra ataklarımız oldu. Neticede 3-1 mağlup olduk. Buruk bir mutluluk oldu" diye konuştu. - İSTANBUL