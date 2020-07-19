Mehmet Ali Karaca: "Vazgeçmedik, olağanüstü bir mutluluk yaşadık" - Son Dakika

Mehmet Ali Karaca: "Vazgeçmedik, olağanüstü bir mutluluk yaşadık"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Mehmet Ali Karaca, 3-0 kazandıkları Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrası maç boyunca vazgeçmeden mücadele ettiklerini ve sonuç olarak olağanüstü bir mutluluk yaşadıklarını belirtti.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Mehmet Ali Karaca, 3-0 kazandıkları Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrası maç boyunca vazgeçmeden mücadele ettiklerini ve sonuç olarak olağanüstü bir mutluluk yaşadıklarını belirtti.

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Süper Lig'in 33. haftasında Çaykur Rizespor, evinde BTC Türk Yeni Malatyaspor karşısında sahada 3-0 galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Mehmet Ali Karaca, şu ifadeleri kullandı:

"Maçtan önce hayalci değiliz, hayallerimiz var ve hayallerimizi kaybetmek istemiyoruz dedim. Teknik kadroma, futbolcu kardeşlerime ve bizleri tesisten yolcu eden taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Vazgeçmedik ve çok güzel bir skor elde ettik. Bu hafta yeni başladık ve olağanüstü bir mutluluk yaşadık. Bazı oyuncuları geçen sezondan tanıyordum, diğer oyuncuları da sıkı takip ediyordum. Futbolcularımıza bireysel olarak baktığımızda karakterli çocuklar olduğunu görüyoruz. Her gün bire bir kendileriyle görüştük. Kendilerine maçın önemini anlattık ve onların bize verdikleri dönüşlerle biz heyecanlandık. Bu maç git gel bir maçtı. Yenilen takım çok kötü sonuçlar elde edecekti. Futbolda işi bırakmak, vazgeçmek olmaz. Kayserispor maçını ben televizyondan takip ettim. Lig bitmemiştir, Fenerbahçe maçına puana çok ihtiyacımız var gibi oynayacağız. " - RİZE

Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Ali Karaca, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 23:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Ali Karaca: 'Vazgeçmedik, olağanüstü bir mutluluk yaşadık' - Son Dakika Spor
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