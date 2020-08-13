Mehmet Alp Karaman yuvada kaldı

2. Lig'de mücadele eden Karacabey Belediyespor, iç transferde Mehmet Alp Karaman ile anlaşmaya vardı.

Karacabey Belediyespor, iç transfere futbolcularından Mehmet Alp Karaman ile sözleşmesini uzattı. Yönetimin teklif ettiği rakamı kabul 18 yaşındaki genç yetenek Mehmet Alp Karaman, Karacabey Belediyespor'da kaldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Karacabey Belediye Başkanı İsmail Ülker yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz sene şampiyon olan kadromuzda yer alan oyuncumuz Mehmet Alp Karaman ile anlaştık. Kendisi gelecek vaat eden bir oyuncu. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - BURSA