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Mehmet Altıparmak: "Antrenörlük hayatımda uzun süredir böyle bir mağlubiyetim olmamıştı" - Son Dakika

Mehmet Altıparmak: "Antrenörlük hayatımda uzun süredir böyle bir mağlubiyetim olmamıştı"

17.09.2021 17:19

- Mehmet Altıparmak: "Antrenörlük hayatımda uzun süredir böyle bir mağlubiyetim olmamıştı" Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 4-1 kaybettikleri Bursaspor mağlubiyetini değerlendirerek, "Çok uzun süredir antrenörlük hayatımda böyle mağlubiyetim olmamıştı" dedi.

- Mehmet Altıparmak: "Antrenörlük hayatımda uzun süredir böyle bir mağlubiyetim olmamıştı"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 4-1 kaybettikleri Bursaspor mağlubiyetini değerlendirerek, "Çok uzun süredir antrenörlük hayatımda böyle mağlubiyetim olmamıştı" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, ligde geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, 2 de mağlubiyet aldı. Son olarak Bursaspor deplasmanından 4-1 gibi bir skorla mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar, pazar günü evinde yapacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesislerinde yaptığı tek antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, antrenman sonrasında açıklamalarda bulundu. Bursaspor maçında takımını ilk kez çok kötü gördüğünü ifade eden Mehmet Altıparmak, "Bursaspor maçında göreve başladığımız andan itibaren ilk defa bu kadar kötüydük. İlk yarının sonlarına doğru kendi oyunumuzu oynayabildik. Öne geçmemize rağmen kötü günümüzdeydik ve yenildik. Pazar günü oynayacağımız Gençlerbirliği maçına hazırlanacağız. Oyuncularımız ve bizler çok üzüldük. Daha ligin başındayız. Ligin başında bu tür şeyler her takımın başına gelebiliyor. Biz işimize bakacağız. Bursaspor maçını unuttuk. Oradan büyük dersler almamız gerekiyor. Her şeyimizle maça hazırlanıp, Gençlerbirliği maçını kazanıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Antrenörlük hayatımda uzun süredir böyle bir mağlubiyetim olmamıştı"

Uzun zamandır 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup olmadığına da değinen Altıparmak, "Bursaspor maçı bizim için çok iyi bir ders oldu. Oyunu kazanmak için maç içinde birçok taktik değişikliği yaptık. Birçok varyasyon denedik. Bir maçta 15 tane taktikle oynayamazsınız. Rakibin neyleri eksik onlara çalıştık. Golü de bulduk. Golden sonra pozisyon da bulduk ama ne yazık ki kötü bir mağlubiyet aldık. Skor gerçekten bizi çok üzdü. Çok uzun süredir antrenörlük hayatımda bu kadar böyle mağlubiyetim olmamıştı. Bir an önce atlatıp, Pazar gününe bakmamız lazım. Buradan da çok büyük dersler almamız lazım" şeklinde konuştu.

Sakat oyuncuların durumu

Takımdaki sakatlıklar hakkında da bilgi veren Mehmet Altıparmak, şunları söyledi:

"Sakatlar bugün itibarıyla yavaş yavaş takıma katılıyor. Cihan Kahraman yüzde 100 hazır hale geldi. Vukan Savicevic, Ismael Diomande ve Barış Başdaş takımla çalışmalara başladı. Cihan, pazar günü bizle olabilir. Vukan ve Diomande'nin yarın testlerine bakacağız. Melunovic'in tedavisinde ise sona gelindi. Onun da bir dahaki hafta aramıza katılmasını umuyoruz. Osman Çetin, Recep Burak Yılmaz ve Tomane maç temposundan dolayı bugün takımdan ayrı düz koşu yaparak antrenmanı tamamladı. Onların herhangi bir problemleri yok."

Samsunspor'da ayrıca Ankara Keçiörengücü maçında omzu çıkan Gökhan Karadeniz'in tedavisine devam ediliyor.

Mehmet Altıparmak: Antrenörlük hayatımda uzun süredir böyle bir mağlubiyetim olmamıştı
Mehmet Altıparmak: Antrenörlük hayatımda uzun süredir böyle bir mağlubiyetim olmamıştı
Mehmet Altıparmak: Antrenörlük hayatımda uzun süredir böyle bir mağlubiyetim olmamıştı
Mehmet Altıparmak: Antrenörlük hayatımda uzun süredir böyle bir mağlubiyetim olmamıştı
Mehmet Altıparmak: Antrenörlük hayatımda uzun süredir böyle bir mağlubiyetim olmamıştı
Mehmet Altıparmak: Antrenörlük hayatımda uzun süredir böyle bir mağlubiyetim olmamıştı
Mehmet Altıparmak: Antrenörlük hayatımda uzun süredir böyle bir mağlubiyetim olmamıştı

Mehmet Altıparmak, Samsunspor, Bursaspor, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Altıparmak: 'Antrenörlük hayatımda uzun süredir böyle bir mağlubiyetim olmamıştı' - Son Dakika Spor


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