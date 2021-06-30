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Mehmet Altıparmak: "Çok arzu ettiğimiz Süper Lig'e bu sene çıkacağız" - Son Dakika

Mehmet Altıparmak: "Çok arzu ettiğimiz Süper Lig'e bu sene çıkacağız"

30.06.2021 19:28
Mehmet Altıparmak:

beyazlıların yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Çok arzu ettiğimiz Süper Lig'e bu sene çıkacağız" dedi.

beyazlıların yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Çok arzu ettiğimiz Süper Lig'e bu sene çıkacağız" dedi.

Samsunspor yeni sezonun ilk antrenmanını Nuri Asan Spor Tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirdi. Geçen sezondan sözleşmesi devam eden, yeni transferler ve kiradan dönen oyuncuların katıldığı 24 kişilik kadro ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, antrenman sonrasında açıklamalarda bulundu. Samsunspor'un 56. yıl dönümünü kutlayan Mehmet Altıparmak, "Bugün kulübümüzün 56. yıl dönümü ve nice 56 yıllar dilerim. Bu sene amacımız 56. yılını kutladığımız bu dönemde sezon sonu hedefimiz olan Süper Lig'e çıkmak. Bunun için var gücümüzle çalışacağız. Bugün ilk antrenmanımızı yaptık, 4-5 gün burada antrenman yaptıktan sonra testlerimizi de burada bitireceğiz. Sonra Erciyes ve Bolu iki tane kampımız. Bu kamplarda hem oyuncularımızın performansını yükselteceğiz hem de oyun taktiğimizi belirleyeceğiz. Hedefimiz ağustos ayında oynanacak sezonun ilk maçına hazır hale gelmek. Bu süre zarfında yeni transferlerimiz olacak, yeni gelenler ve gidenler olacak. İnşallah ligin ilk maçında hazır hale gelmiş kadromuzu sahada göreceğiz" şeklinde konuştu.

"Çok arzu ettiğimiz Süper Lig'e bu sene çıkacağız"

Bu sene Süper Lig'e yükseleceklerini dile getiren Altıparmak, "Bu sene Samsunspor'daki en büyük amacımız önce aile ortamını oluşturmak sonra da takım olmak. 1. amacımız bu. Takım olduğunuz zaman her şeyi daha kolay hallediyorsunuz. Onun için oyuncularıma da aynı mesajı verdim. Tüm Samsun'a da, 'Başka Samsunspor yok, herkes Sammsunspor'un etrafında toplansın' diyorum. Herkesin fikrine ve görüşüne saygımız var. Bizim yanımızda olsunlar. Hatalarımız olacak, zor günlerimiz olacak. Bu iş, birlik ve beraberlik işi. İnşallah bütün Samsun olarak kenetleneceğiz ve o çok arzu ettiğimiz Süper Lig'e bu sene çıkacağız. Şu anda 24 kişilik bir kadromuz var. Buraya girecek 4-5 transferimiz daha var. Onlar da girdikten sonra 28 kişilik bir kadro oluşturuluyor. Bu kadronun içine U19'dan da 4-5 oyuncu alacağız. Yaptığımız transferler var, eski oyuncularımız var. Hepsini kaynaştıracağız ve 28 kişilik kadro ile sezona başlayacağız. Yasin Öztekin'in uçağı yetişmediği için akşam uçağıyla gelecek. Vukan Savicevic'de Milli Takım kampındaydı. O nedenle birkaç gün özel izin verdik. Mathias Couruer, Gökhan Alsan ve Nadir Çiftçi'ye de 1 hafta izin verildi. Karşılıklı görüşmeler yapılıyor" diye konuştu. - SAMSUN

Mehmet Altıparmak: Çok arzu ettiğimiz Süper Lig'e bu sene çıkacağız
Mehmet Altıparmak: Çok arzu ettiğimiz Süper Lig'e bu sene çıkacağız
Mehmet Altıparmak: Çok arzu ettiğimiz Süper Lig'e bu sene çıkacağız
Mehmet Altıparmak: Çok arzu ettiğimiz Süper Lig'e bu sene çıkacağız
Mehmet Altıparmak: Çok arzu ettiğimiz Süper Lig'e bu sene çıkacağız

Spor Toto Süper Lig, Mehmet Altıparmak, Samsunspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Altıparmak: 'Çok arzu ettiğimiz Süper Lig'e bu sene çıkacağız' - Son Dakika Spor


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