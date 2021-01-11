Mehmet Altıparmak: "En büyük şampiyonluk adayım Galatasaray" - Son Dakika

Mehmet Altıparmak: "En büyük şampiyonluk adayım Galatasaray"

11.01.2021 11:08

- Mehmet Altıparmak: "En büyük şampiyonluk adayım Galatasaray" Deneyimli teknik adam Mehmet Altıparmak: "Taylan ve Oğulcan beni şaşırtmıyor" "Lig ikinci yarı başlar" Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran deneyimli teknik adam Mehmet Altıparmak, ligde şampiyonluğun en büyük...

- Mehmet Altıparmak: "En büyük şampiyonluk adayım Galatasaray"

Deneyimli teknik adam Mehmet Altıparmak:

"Taylan ve Oğulcan beni şaşırtmıyor"

"Lig ikinci yarı başlar"

İSTANBUL - Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran deneyimli teknik adam Mehmet Altıparmak, ligde şampiyonluğun en büyük adayını Galatasaray olarak gördüğünü söyledi. Altıparmak, eski öğrencileri Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'ın geldikleri noktanın kendisini şaşırtmadığını belirtti.

TFF 1. Lig'de son 3 sezondur çalıştırdığı takımları Süper Lig'e çıkarmayı başaran ve son olarak Hatayspor'u lige taşıdıktan sonra sezon başında Kasımpaşa'nın başına geçen Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, İstanbul ekibinin başında 7 maç görev yapmıştı. 7 haftalık periyotta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan ve bu periyotta Galatasaray ve Trabzonspor maçlarından da 3'er puan çıkaran tecrübeli çalıştırıcı, deplasmanda Trabzonspor'a karşı geriden gelerek kazandıkları 4-3'lük galibiyetin ardından görevinden ayrılmıştı. Deneyimli teknik adam, ligin geride kalan kısmını, şampiyonluk yarışını ve eski öğrencileri Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'ın performansları hakkında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"Transfer döneminde herkes gerekli önlemleri alacaktır"

Ligin ikinci yarısında takımların daha temkinli olacağını ifade eden Mehmet Altıparmak, "Pandemi süreci bilinmedik bir süreç olduğu için herkes ne yapacağını bilemedi. Onun için sezon başı hazırlıklarında özellikle kimse tedbir almadı diyebilirim. Çünkü ne olacağını bilmiyorduk. İkinci yarı için transfer döneminde herkes gerekli önlemleri alacaktır. Federasyonun da maça çıkmayan takımlarla alakalı bir yaptırımı var. Ondan dolayı herkes daha temkinli olacak. Hem sporcu anlamında hem kurallar anlamında daha fazla özen gösterileceğini düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda oynanan maçların çoğunda pandemi sürecindeki eksikliklerden dolayı ne yazık ki çoğu takım çok maçına tam kadro çıkamadı. İki hafta tam kadro çıkan takım üçüncü hafta sakatlıktan, pandemiden, kart cezalarından dolayı devamlı eksik oynamak zorunda kaldı. Bu da takımların oyununu etkiledi" diye konuştu.

"Lig ikinci yarı başlar"

Ligin ikinci yarısının daha zor geçeceğini söyleyen Altıparmak, "Benim 'Lig ikinci yarı başlar' diye bir sözüm vardır. İkinci yarı her takım daha fazla eksiklerini tamamlar. Daha fazla motive olur. İkinci yarı ilk yarıya göre daha zor geçer. Liglerin geneli baktığımızda ikinci yarı daha az puanlar alınıyor. İkinci yarı üstte olanlar altlara düşebilir, altta olanlar yukarılara çıkabilir. Bunun planlamasını da iyi yapmak gerekiyor. İkinci yarı çok zor geçecek ama planlamanız doğruysa istediğiniz yeri yakalarsınız" diye konuştu.

"En büyük şampiyonluk adayım Galatasaray"

Ligde şampiyonluğun en büyük adayını Galatasaray olarak gördüğünü ifade den başarılı çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem kadro kalitesi olarak hem beraber oynayan oyuncular olarak birbirini tanıma anlamında da Galatasaray takımını daha avantajlı görüyorum. Beşiktaş müthiş bir hava yakaladı. Son dönemde yakaladığı havayla ve devre arası transferleriyle ligin sonuna kadar bunu götürecektir. Fenerbahçe de muhakkak takviye yapacaktır. 3 tane çok önemli takım var şampiyonluğa oynayacak. Alanyaspor, Gaziantep takımı buraları da zorlayacaktır ama ben 3 takımın arasında geçeceğini düşünüyorum."

"Oğulcan ve Taylan'ın geldiği nokta beni hiç şaşırtmıyor"

Galatasaray'da forma giyen eski öğrencileri Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan ile ilgili de konuşan deneyimli teknik adam, "Tabii ki bu bizim için gurur kaynağı. Onlarla çok gurur duyuyorum. Çoğu zaman da görüşüyoruz zaten. Maçlardan önce ve sonra genelde konuşuyoruz hepsiyle. Onlara hep bugünleri söylemiştim. 3 büyük takımda oynayabileceklerini, yapmaları gereken şeyler hakkında konuşmuştuk. Onların bu geldiği nokta beni hiç şaşırtmıyor. Zaten buraları ben onlar için hedef koymuştum o zamanlar ama kendileri de inanılmaz çalıştılar, çok fedakarlık yaptılar. Onlardaki gelişmeyi ben görebiliyorum. Çoğu kişi görebiliyordur. Bu onlar için yeterli değil. İstedikleri yeri yakaladılar ama bana göre en zoru başlıyor. Orada kalmak veya daha üstüne koymak gerekiyor. Daha fazla çalışacaklar. Bulundukları yerin kıymetini bilecekler. Türkiye'de herkese nasip olmayacak yerlerdeler şu an. Ben kişilik olarak da ikisini de çok iyi tanıdığım için ikisi de bulunduğu yerin neresi olduğunu çok iyi biliyorlar. Bunun da kıymetini bileceklerdir" açıklamasında bulundu.

Mehmet Altıparmak: En büyük şampiyonluk adayım Galatasaray
Mehmet Altıparmak: En büyük şampiyonluk adayım Galatasaray
Mehmet Altıparmak: En büyük şampiyonluk adayım Galatasaray
Mehmet Altıparmak: En büyük şampiyonluk adayım Galatasaray

Mehmet Altıparmak, Teknik Direktör, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Altıparmak: 'En büyük şampiyonluk adayım Galatasaray' - Son Dakika Spor


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