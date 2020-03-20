Mehmet Altıparmak: "En çok biz mağdur olduk" - Son Dakika
Son Dakika Spor Mehmet Altıparmak: 'En çok biz mağdur olduk' - Son Dakika Spor

Mehmet Altıparmak: "En çok biz mağdur olduk"

6 saat önce

Dünyayı saran korona virüs nedeniyle karşılaşmalar ileri bir tarihe ertelenirken, TFF 1. Lig'de lider durumda bulunan Hatayspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, erteleme kararını İhlas Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Mehmet Altıparmak:

Dünyayı saran korona virüs nedeniyle karşılaşmalar ileri bir tarihe ertelenirken, TFF 1. Lig'de lider durumda bulunan Hatayspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, erteleme kararını İhlas Haber Ajansı'na değerlendirdi. Bugün İstanbulspor ile oynayacakları maç için dün Hatay'dan İstanbul'a gelen ve kampa girdikleri anda karşılaşmaların ertelendiğinin haberiyle birlikte otelden çıkış yapan Hatayspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, büyük bir mağduriyet yaşadıklarını söyledi. Erteleme kararının daha önce alınması gerektiğini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "2 gün önce büyük bir toplantı yapıldı. Bu karar orada da alınabilirdi. En fazla bir mağdur olduk. Maç için dün İstanbul'a gittik. Havalimanına saat 15.00'te indik, saat 16.00'da otele yerleştik, saat 17.00'de de karar açıklandı. Bu durum kulübün mali durumuna etki etti, biz de o kadar yol gittik ve risk aldık. Karar açıklanınca otelden çıkıp tekrar evlere dağıldık. Daha önceden almamız lazımdı ama en azından geç de olsa tedbir alındı. Şimdi maçların ne zaman başlayacağının kararını bekleyeceğiz. Biz de ona göre planlama yapacağız" ifadelerini kullandı.


"Federasyon, futbolcuların sözleşmeleriyle ilgili önlem alacaktır"


Liglerde birçok futbolcunun sözleşmelerinin 31 Mayıs'ta sona erecek olması ve karşılaşmaların haziran ayına sarkması gibi bir durumla karşı karşıya kalınmasıyla ilgili de konuşan Mehmet Altıparmak, "Muhakkak önlem alınacaktır. Bu önlemler iyi bir şekilde alınırsa, 31 Mayıs'a kadar ligler bitirilir diye düşünüyorum. Son dönemde biz maçlarımızı pazar ve çarşamba oynuyorduk. Zaten 6 maçımız kaldı. Ligdeki Play-Off'u da düşünürsek, sıkıştırılmış programla ligler zamanında bitirilebilir. Daha önce Alanyaspor'dayken Play-Off finali oynamıştık. 31 Mayıs'ta oynamıştık ama maçın bitimi 1 Haziran'a kalmıştı. Yine 31 Mayıs'a kadar ligler bitirilir diye düşünüyorum. Ama önlem liglerin ertelenmesi daha da uzaksa, eminim ki federasyon bu konuyla ilgili bir karar alır" açıklamasında bulundu.


"Yabancılar ülkelerine gitmeyecek"


Alınan erteleme kararının ardından futbolculara evlerinde kalmaları gerektiğini söylediklerini belirten Mehmet Altıparmak, "Futbolculara mümkün olduğu kadar evinizde olun, kimseyle çok fazla temasta olmayın dedik. 1 haftalık süreyi atlatalım, lig devam edecekse antrenman programını da ona göre çıkaracağız. Yabancı futbolcuların çoğunun ailesi yanında. Kendi ülkelerine gitmeyecekler. Zaten gitseler 14 gün gittikleri yerde karantinada kalacaklar, geldiklerin de 14 gün burada karantinada kalacaklar. Bütün futbolculara gerekli açıklamaları yaptık. Aileleriyle birlikte evlerinden çıkmazlar. Futbolcular bu konularda çok bilinçli ve hassaslar. Yetkililerin söyledikleri şeyleri de yerine getiriyorlar" diye konuştu.


"Şampiyon olacağız"


Liglerin ertelemesinin uzaması durumunda futbolculara bireysel program vereceklerini de söyleyen Altıparmak, "Maçlar normal seyrindeymiş gibi program vereceğiz. Normal prosedürü uygulayacağız. Bu ligler bitecek. Daha önce de çok büyük badireler atlatıldı. Belki bunun gibi hiç olmadı ama bunu da atlatacağız" dedi. Liglerin tescil edilmesi tartışmalarıyla ilgili de konuşan Altıparmak, "Ligler tescil edilse de edilmese de biz Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Amacımız şampiyon olmak ve Süper Lig'e çıkmak. Ama diğer takımların puan barajı birbirine çok yakın. Tescil konusunun kabul edilmeyeceğini düşünüyorum. Tescil edilse de edilmese de bizim için fark etmez. Amacımız şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmak" diyerek sözlerini tamamladı.


Mehmet Altıparmak, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:42 

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