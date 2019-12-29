TFF 1. Lig'in ilk yarısının son haftasında, deplasmanda Keçiörengücüne mağlup olan Akhisarspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "Açıkçası galibiyeti çok hak ettik ama



futbolda bazen tek pozisyonla 3 puan alıyorsun" dedi.



TFF 1. Lig'in 17. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "İkinci yarının son maçıydı. Kazanıp ligi ikinci bitirmek istiyorduk. Oyunun geneline baktığınızda zaten maçın ilk yarısı 5-0 biter. Maçın genelinde rakibe verdiğimiz tek pozisyon gol oldu. Oynamaya çalışan, pozisyon üreten takımdık. Açıkçası galibiyeti çok hak ettik ama futbolda bazen tek pozisyonla 3 puan alıyorsun. İstediğimiz, arzumuz, kazanmak adına yaptığımız şeyler neticelenmedi. Futbol böyle, atamazsan atıyorlar" diye konuştu.



"Hedefimiz şampiyon olmak"



Üzgün olduklarını belirten Altıparmak, "Galibiyeti yakalayamadık bir de mağlup olduk. Çok üzgünüz ama lig uzun bir maraton, ikinci yarı çok çetin, daha zor geçecek. Daha fazla çalışacağız. Hedefimiz şampiyon olmak. Bu hedefimizden herhangi bir sapma yok. Sonuna kadar da bu işi kovalayacağız. İnşallah mayıs ayında şampiyon olacağız" diye konuştu. - ANKARA